У главы МИД Украины Климкина нашли неточности в финансовой декларации

Представители Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции предало огласке результаты проверок деклараций ряда украинских чиновников за 2017 год – в том числе и главы украинского внешнеполитического ведомства Павла Климкина было выявлено несколько нарушений.

Как заявили представители пресс-службы НАПК, Климкин не указал всех людей, которые владеют имуществом совместно с его супругой.

Кроме того, глава МИД положенным согласно законодательству образом не отобразил сведения о сделке, на основании которой была построена его дача.

К слову, как сообщили в НАПК, допущенные Климкиными нарушения не влекут за собой ни малейшей административной или уголовной ответственности.

Напомним, ранее Климкин рассказал, как будут устанавливать мир на Донбассе.