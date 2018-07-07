На Кировоградщине нардеп-"радикал" попал в "очень тяжелую" аварию: видео с места ДТП

В пятницу, 6 июля, в Кировоградской области народный депутат от "Радикальной партии" Дмитрий Линько попал в "очень тяжелую" аварию.

Политик уверен, что его спас ремень безопасности, написал на своей странице в Facebook нардеп, лидер партии Олег Ляшко и опубликовал видео с места ДТП.

"Слава Богу, что живой! Всегда пользуйтесь ремнями безопасности, Дмитрий уверен, что именно он спас ему жизнь", — отметил автор.

На видеоролике видно, что авто передом врезалось в здание, в салоне сработали подушки безопасности.

Ранее стало известно, что в Полтавской области в аварии погиб помощник нардепа от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула — Сергей Маркаев. Узнать больше о случившемся можно здесь.