"В отличие от некоторых политиков". Порошенко троллит Тимошенко войной на Донбассе

Президент Петр Порошенко в язвительной форме ответил на обвинение лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко о том, что власть развязала на востоке страны войну.

На официальной странице главы государства в Facebook опубликовано трогательное фото с украинским военным Николаем Пилькевичем, который держит на руках новорожденного малыша.

"Когда держишь на руках такое сокровище, прекрасно понимаешь, за что борется Украина, почему не сдается, почему не договаривается с врагом о капитуляции. Наши ребята на передовой, в отличие от некоторых политиков, прекрасно знают, кто начал войну, кто ежедневно ведет обстрелы нашей земли, кто уже мечтает о своих танковых колоннах в Нежине, Житомире и Львове", - сказано в сообщении на странице президента в соцсети.

Напомним, телепередачу на канале UA:Перший, в эфире которой лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко 5 июля обвинила президента Порошенко в желании развязать войну на Донбассе, чтобы захватить власть, собрались закрыть из-за "неоднократных нарушений стандартов".

Позже замминистра по делам оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что Тимошенко может снова сесть в тюрьму за клевету в адрес президента Украины.