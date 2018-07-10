В ФФУ рассказали, как помогут Вукоевичу в скандале с выкриком "Слава Украине"

Федерация футбола Украины поможет выплатить в полном объеме бывшему футболисту и члену тренерского штаба сборной Хорватии Огнену Вукоевичу штраф, наложенный на него ФИФА за выкрик лозунга "Слава Украине".

С таким заявлением во вторник, 10 июля, в коридорах Верховной Рады выступил президент ФФУ, нардеп и глава бюджетного комитета парламента Андрей Павелко, сообщает портал "УП". Причем он прибыл в ВР в футболке игрока сборной Хорватии Ивана Ракитича, а не Вукоевича или его сотоварища по инциденту Домагоя Виды.

"Мы в ФФУ решили компенсировать Вукоевичу штраф, наложенный на него, и, если он сочтет возможным, предложить ему работу в ФФУ", − заявил Павелко.

Кроме того, президент ФФУ отказался что-либо говорить по поводу решения хорватских футбольных властей уволить Вукоевича из сборной – потому как сам является одной из сторон конфликта.

"Сейчас изучаем юридическую плоскость для помощи при решении Огнена при апелляции или при подаче в КАС (Спортивный арбитражный суд). Мы предоставим полную юридическую и финансовую помощь в этом вопросе", − подытожил он.

Напомним, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 на Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо" отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной.