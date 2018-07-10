"+34 градуса". Народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в конце июля

Народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что в Украине после 25 июля и до конца месяца будет 30-34 градуса со знаком плюс.

В нашей стране дожди просчитываются с 9 по 13, а также с 19 по 22 число, рассказал эксперт "Апострофу".

"Правда, осадки, которые пройдут с 19 по 22 июля немного снизят температуру воздуха — на 5-7 градусов — до 25 июля. После 25 июля и до конца месяца вновь возвращаются 30-34 градуса тепла", — отметил собеседник.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.