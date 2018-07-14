Сестра Сенцова призвала устроить бойкот ряду украинских СМИ

Двоюродная сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан призвала бойкотировать канал 112 Украина, NewsOne, Интер и издание Страна.ua по причине их активного участия в информационной войне, но не на стороне Украины.

В комментарии Громадському она рассказала, что на телеканале 112 Украина без предупреждения оказалась в прямом эфире с народным депутатом Евгенией Мураевым.

"Меня вывели в прямой эфир с Мураевым ... Он начал мне рассказывать, что надо вести себя тихо, и тогда Олег выйдет быстрее. Это, во-первых, бред, а во-вторых это часть информационной войны... На самом деле вопросы к данному СМИ были уже давно, и я решила, что больше я не готова с ними общаться", – сказала Каплан.

Женщина убеждена, что не заслуживает внимания телезрителей и канал Интер.

Они (Интер, – ред.) просят ответить, как там Олег Сенцов, но при этом спокойно показывают футбольные матчи (ЧМ-2018, который проходит в России — ред.). И отказались на время футбольных матчей хотя бы запустить ролики с Сенцовым, что могло бы хоть как-то смягчить ситуацию", – добавила Каплан.

Сестра узника Кремля подчеркнула, что ранее из ее доверия из-за распространения искаженных фактов вышло издание Страна. А телеканал NewsOne, по ее мнению, необходимо бойкотировать лишь по причине наличия в собственниках одиозного нардепа Мураева.

"Участвовать в информационной войне на стороне врага ... я не хочу. И я призываю других просто игнорировать эти СМИ ... Я просто призываю бойкотировать "112 Украина", NewsOne, "Интер" и издание "Страна.ua", - отметила сестра Сенцова.

Напомним, Мураев заявил в эфире телеканла 112 Украина, что находящегося в российской тюрьме украинского кинорежиссера Олега Сенцова часть населения абсолютно справедливо считает террористом.