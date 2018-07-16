Порошенко попросили обменять экипаж "Норда" на украинских моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой рассмотреть вариант обмена экипажа задержанного в аннексированном Крыму судна "ЯМК-0041" на моряков "Норд".

Документ омбудсмен опубликовала в своем Facebook.

Денисова отметила, что украинцев уже два месяца незаконно удерживают в Крыму. При этом капитан украинского судна проходит по делу как подозреваемый, члены экипажа - как свидетели. Покинуть полуостров они не могут, так как российские силовики отобрали у них паспорта.

"У меня есть сведения, что состояние здоровья моряков крайне неудовлетворительное. На них осуществляется психологическое давление и запугивание со стороны ФСБ РФ. Надеюсь, что в ближайшее время украинцы вернутся домой, где их с нетерпением ждут жены и дети!" - отметила Денисова.

Ранее сообщалось, что экипаж украинского рыболовного судна ЯМК-0041, которое в начале мая задержали неподалеку от аннексированного Крыма российские пограничники, начали голодовку.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности", - написал он. Сторона защиты экипажа ЯМК-0041, пишет Семедляев, направила жалобы в Севастопольский гарнизонный суд, военную прокуратуру, а также подала заявление в Следственный комитет.

4 мая у западного побережья аннексированного Крыма российские пограничники задержали траулер ЯМК-0041 приписанный к черноморскому порту Очаков в Николаевской области. На борту находились пятеро членов экипажа - граждан Украины. Судно вместе с экипажем сопроводили на полуостров и изъяли сети для ловли рыбы. Против капитана судна возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием своего служебного положения"). На судно наложен арест.

Напомним, в июне Херсонский горсуд разрешил задержанному в Украине капитану российского судна "Норд" Владимиру Горбенко выехать в аннексированный Крым, отказав стороне обвинения продлить запрет на выезд из страны.

Рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте этого года. Судно было остановлено в 15 милях от Обиточной косы.

"В ходе проверки установлено, что судно зарегистрировано на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме этого, члены суднокоманды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан России, выданные в городе Керчь", - сообщали в Госпогранслужбе.