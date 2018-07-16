Сотрудница парламента пожаловалась на угрозы убийства со стороны Пашинского

Сотрудница комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны и безопасности Татьяна Блыстив заявила, что руководитель данного комитета, нардеп Сергей Пашинский грозился ее убить.

"Руководитель следственного управления СБУ принял все материалы расследования и проведет все необходимые следственные действия... дело на контроле... Мы знаем господина Пашинского, он имеет достаточно реактивный характер, но в данном случае, если правда то, о чем пишет заявительница, то это уже не просто эмоции", - цитирует генпрокурора Юрия Луценко Украинская правда.

По словам главы ГПУ, расследование будет завершено до конца парламентских каникул и тогда будет принято решение о вероятном снятии с народного избранника депутатской неприкосновенности.

Пашинский заявил, что против Блыстив возбуждено уголовное дело о мошенничестве, служебном подлоге и злоупотреблении властью. По словам нардепа, он получил неопровержимые доказательства правонарушений.

"Я пригласил ее к себе, чтобы она объяснила мне ситуацию. В ответ услышал кучу грязи. И я все-таки посоветовал ей написать заявление об увольнении", - рассказал Пашинский.

Обвинения против себя он считает "линией защиты" Блыстив и уверяет, что говорил с сотрудницей комитета сдержанно. Пашинский намерен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о лжесвидетельстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Пашинский намерен инициировать утверждение законопроекта, который позволит учредить уголовную ответственность для журналистов, тема расследований которых касается оборонной отрасли Украины.