Пусть все подождут. Керченский мост перекроют ради клипа любимой группы Путина

Керченский (Крымский мост) связавший Таманский полуостров с аннексированным Россией полуостровом Крым, в среду, 18 июля, частично перекроют из-за съемок нового клипа для одиозной поп-группы "Любэ".

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале объекта. Согласно обнародованным данным, движение транспорта по мосту 18 июля в четко определенные интервалы времени будут выполняться с краткосрочными (не более трех минут), но частыми ограничениями движения по направлению в Крым.

Также известно, что новый шлягер для "Любэ" написала традиционная команда: музыку – их продюсер Игорь Матвиенко, а текст – песенник Александр Шаганов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Керченский мост начал проседать еще до открытия, а также о том, что с подрядчика строительства объекта пытались снять ответственность за его безопасность.