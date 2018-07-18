Украинцы создали "газовое богатство" России - экс-премьер-министр

Экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров в эфире одного из украинских телеканалов заявил о том, что "газовое богатство России" создавалось при активнейшем участии украинцев.

"Если разобраться, кто поднял газовую отрасль России? Украинцы. Ивано-Франковский институт нефти и газа. Это все выпускники там до сих пор работают", — заявил бывший чиновник, давая комментарий по поводу ситуации, сложившейся с транзитом российского "голубого топлива" через украинскую газотранспортную систему.

Напоминим, ранее президент Петр Порошенко заявлял о том, что князь Владимир "Красное солнышко" Святославич из династиии Рюриковичей крестил не Киевскую Русь, а Украину, а на президентском канале поведали о 400-летней войне Украины с Россией.