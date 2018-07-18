Крымские оккупанты обзавелись собственным "миротворцем"

Так называемая Общественная палата аннексированного Крыма создала "крымское досье", в которое внесла политиков и культурных деятелей из Украины и России, которые не признают "референдум" 2014 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы будем в это досье включать тех людей, которых неофициально называют крымоненавистниками", - пояснил "глава" ОП Григорий Иоффе.

В "досье" включены экс-депута Верховной Рады Андрей Сенченко, бывший премьер-министр Крыма Сергей Куницын, украинский омбудсмен Людмила Денисова, журналисты Павел Казарин, Александр Янковский и Валентина Самар, ректор Таврического национального университета Владимир Казарин, бывший командующий Военно-морскими силами Украины Сергей Гайдук, бывший крымский экономист Андрей Клименко.

Кроме того, в досье включены руководители крымских ведомств в Украине: прокурор Прокуратуры АРК Гюндус Мамедов, глава Главного управления СБУ в АРК и городе Севастополе Александр Шмитько, начальник ГУ Нацполиции Украины в АРК и городе Севастополе Анатолий Бахчиваджи, постоянный представитель президента Украины в АРК Борис Бабин.

Также в список вошли кинорежиссер Александр Сокуров, писатель Борис Акунин, актриса Лия Ахеджакова, актриса Ада Роговцева, музыкант Андрей Макаревич, актер Михаил Ефремов, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая.



Накануне послы стран-членов Евросоюза одобрили введение санкций против лиц, причастных к строительству Керченского моста в аннексированном Крыму.

Ранее сообщалось, что члены экипажа сейнера "Норд", задержанного украинскими пограничниками в марте, могут беспрепятственно выехать с территории Украины.

"Поночовный (прокурор. - Прим.) подчеркнул, что граждане Украины - члены экипажа судна "Норд" никем не удерживаются на материковой части Украины, они могут беспрепятственно вернуться домой", - заявила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.