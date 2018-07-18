На Киев обрушился мощный ливень

Улицы Межигорская и Еленовская на Подоле буквально затопило.
Вечером в среду на некоторые районы Киева обрушился мощный ливень, из-за которого было затруднено движение транспорта.
Так, улицы Межигорская и Еленовская на Подоле буквально затопило.
Ранее Укргидрометцентр предупредил, что ливневыми дождями накроет практически всю территорию страны. Вместе с тем температура повысится на 2 градуса.
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что на следующей неделе в Киеве температура воздуха повысится .
"Пока варятся синоптические карты на завтра (19 июля. - Прим.), на всякий случай для любителей горячих ощущений в большом городе - с 26 июля в Киеве начнется жара", - написала она в Facebook.