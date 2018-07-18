Под Херсоном двое мужчин вместо секса получили смертельную дозу снотворного: фото

В Херсонской области задержали 37-летнюю уроженку России, проживающую в Каховке, которую подозревают в убийстве двух мужчин.

Как сообщили в полиции, жертвами злоумышленницы стали 65-летний гражданин Германии и 33-летний житель Херсона. По предварительным данным, мужчины умерли вследствие большой дозы сильнодействующего медицинского препарата в сочетании с алкоголем.

Женщина совершила первое преступление 14 июля в Скадовске, а второе 16 июля в поселке Железный Порт. Мужчин обнаружили в номерах отеля, рядом с ними были бокалы с шампанским, а личные вещи и драгоценности исчезли.

Злоумышленницу вычислили благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Позже стало известно, что она находила своих жертв в кафе или ночных клубах и предлагала им интимные услуги. Однако в номере отеля вместо ожидаемого мужчины получали смертельную дозу снотворного, которое выпивали в бокале с шампанским. Усыпляла своих жертв "ночная бабочка" с целью ограбления. Препарат покупала в аптеке, однако планировала преступление не одна, а с 41-летним ранее судимым сообщником и сожителем.

Напомним, в населенном пункте Братское, что на Николаевщине, в частном доме нетрезвый мужчина избил ломом женщину, когда та отказалась заняться с ним сексом.