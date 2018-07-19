Ответный удар. В Кривом Роге "отметелили" мужчину, бившего журналиста с криком "Я русский,бл*"

В четверг, 19 июля, в Широковском районе города Кривой Рог, что на Днепропетровщине, подвергся избиению уже бывший заместитель начальника охраны коммунального предприятия "Скоростной трамвай".

Об этом сообщает местный портал "0564" со ссылкой на собственные информированные источники. Согласно имеющимся данным, у мужчины медики диагностировали перелом ребер и одной из ног.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Островский накануне вечером бил журналиста с криками: "Ты смотри, бл*, как вы сука, хохлы ох**ли. Да, я русский, бл*". После этого инцидента ему пришлось писать заявление об увольнении из КП "Скоростной трамвай".