Мощный ливень превратил район метро "Левобережная" в Венецию. Видео

Из-за прошедших сегодня сильных ливней в Киеве сразу в нескольких местах затопило дороги. В результате на дорогах образовались пробки.

Об этом "Главреду" стало известно из сообщений в соцсетях.

Дождь сильно подтопил участок проезжей части под эстакадой в районе станции метро "Левобережная".

"Станция метро "Левобережная" стоит в пробке, под мостом метро все залито. Объезжайте!", - сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

Ранее сообщалось, что погода в Украине 24 июля будет не слишком приятной на большей части страны: жара в сочетании с обещанными осадками даст удушающий эффект.

"Кто еще не бывал в Бразилии, Парагвае, Уругвае или Аргентине, но очень хочет, для того наша любимая атмосфера организовала в нынешнем украинском июле соответствующие условия. Воздух насыщен и перенасыщен теплом и влагой, относительная влажность воздуха достигает 80%, 90% или даже 100%. Как можно пушистому облачку удержать такую сырую плотность?" - сообщила синоптик Наталья Диденко.