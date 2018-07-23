Священники шокировали жестоким отношением к собакам: фото

В Киеве на территории Храма всех святых, расположенного в парке "Победа", после сильного ливня залило часть двора, на котором располагаются вольеры с собаками.

"Церковники убивают своих собак! Вода стоит по грудь! Просила в церкви всех забрать оттуда собак, но меня послали! Животные гниют в воде под замком!" – сообщила об инциденте в Facebook киевлянка Юлия Исаева.

Девушка отмечает, что клетки, где священнослужители держат собак, расположены на низменности, поэтому после сильного дождя животные вынуждены стоять по грудь в воде. По словам очевидицы, собаки скулят, будто просят выпустить их из водного плена, однако сотрудники УПЦ МП мольбы животных о помощи игнорируют.

Позднее директор КП по содержанию зеленых насаждений Днепровского района Евгений Ковшун написал, что ситуацию пусть временно, но пока удалось разрешить:

Напомним, в пределах православного монастырского компекса Киево-Печерской лавры священнослужители УПЦ (МП) организовали выставку, на которой экспонировались снимки президента РФ Владимира Путина.