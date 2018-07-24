Стала известна причина массового отравления детей в лагере в Донецкой области

Названа причина отравления воспитанников детского лагеря "Орленок" в Донецкой области, которым диагностировали острую дизентерию Зонне.

По официальной версии, всему виной овсянка, борщ и грязные руки повара, заявили в Донецком областном лабораторном центре. По версии специалистов из лаборатории, пищу детям работники столовой, болеющие дизентерией, раскладывали грязными руками.

"Дизентерия детям дошла из борща по-украински, который был приготовлен, и из овсяной каши. Источником заболевания послужила сотрудница пищеблока, которая была носителем. То есть у нее не было клинических проявлений, а возбудитель в ней присутствовал. Из-за того, что на предприятии было множество санитарных нарушений, стало возможным заражение пищи, которую давали детям", – цитирует "Радио Свобода" заведующую отделением эпидемисследований Донецкого областного лабораторного центра Викторию Бочко.

В связи с этим массовые проверки грозят всем летним оздоровительным лагерям области. А случаем в самом "Орленке" продолжают заниматься следователи.

Почти всех детей уже выписали из больниц. Всем им в ОГА пообещали бесплатные путевки в другие базы отдыха.

Как ранее сообщалось, в лагере "Славутич" отравились 12 детей, жизнь девочки находилась под угрозой. СМИ писали, что лагерь принадлежит гражданской жене бывшего беглого президента Виктора Януковича — Любови Полежай.