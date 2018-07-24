"Баба Галя не хочет уходить". Синоптик рассказала, когда Украину покинет циклон-долгожитель

Циклон Halinka, который формирует погоду над Украиной уже несколько недель, скоро должен отступить.

Циклон еще будет находиться над Украиной некоторое время, вызывая дожди, грозы и ливни, сообщила народный синоптик Наталь Диденко в Facebook.

"Все Галинки становятся Галинами, потом Галинами, например, Ивановнами, а уже потом часто их зовут просто – баба Галя. Вот так и наш циклон, как ни маскируется под Halinka, а все равно наши люди уже окрестили его – Баба Галя. Так вот. Наша Баба Галя – явно долгожительница. Я что-то не припомню, чтобы так долго циклон висел над Украиной или рядом. Поэтому еще завтра, 25 июля, в большинстве областей Украины снова местами дожди, грозы, вероятные ливни и даже шквалистое усиление ветра", — рассказала синоптик.

По ее данным, температура воздуха существенно не изменится. В среду жара будет господствовать на востоке и юге до +28 +33 градуса. На западе до +21 +26 градусов. На остальной территории +24 +28 градуса.

"В Киеве 25-го июля Баба Галя погоняет дожди и постучит грозами. Ветер восточного направления. Максимальная температура воздуха около +25 градусов. Влажность начнет сдерживаться, а жара крепнуть со второй половины недели, ближе к выходным. Надо скинуться Бабе Гале на новый платок, так просто не хочет уходить", — сказала синоптик.

Напомним, ранее синоптики обещали осадки по всей территории страны.