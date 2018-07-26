В ВСУ нашли предателя: контрактник "сливал" данные боевикам и планировал побег в "ДНР"

Военный-контрактник ВСУ "сливал" информацию боевикам на Донбассе, а также планировал поберг на временно оккупированные территории Донбасса.

"В середине июля Военной контрразведкой СБУ из состава Объединенных сил, при содействии командования воинской части, разоблачен военнослужащий Вооруженных сил Украины, который "сливал" боевикам информацию о действиях и позициях ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, а также воровал и продавал военное имущество", - говорится в сообщении на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

24-летний предатель является уроженцем Житомирской области. Он, инициативно, надеясь получить денежное вознаграждение, через соцсети передавал боевикам "ДНР" сведения, касающиеся позиций и военной техники ВСУ в районе проведения ООС, указывая GPS-координаты их местонахождения".

При этом военные контрразведчики установили, что задержанный намеревался перейти на сторону незаконных вооруженных формирований "ДНР" и уже получил соответствующие инструкции.

Также задержанный похитил и реализовал через интернет военное и предоставленное волонтерами имущество и снаряжение на общую сумму свыше 50 тыс. грн.

Следователями Волновахского отдела полиции открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.410 Уголовного кодекса Украины - "Похищение военнослужащим оружия, боевых припасов, военной и специальной техники или другого военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением".

"Учитывая передачу информации военного характера и намерения перейти на сторону врага, действия военнослужащего могут квалифицироваться и по другим статьям Уголовного кодекса Украины", — подчёркивается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Широкино украинский морпех сбежал к боевикам.