Обнародовано новое видео по делу об избиении Мустафы Найема

Обнаружен неизвестный ранее фрагмент видео с камеры наблюдения, на котором зафиксирован момент нападения на народного депутата Мустафу Найема.

Обнародовало видео издание Украинская правда, уточнив, что на кадрах хорошо видны некоторые подозреваемые.

"Мужчина в рубашке похож на одного из подозреваемых в избиении нардепа — Умолта Темербулатова. Из всех фигурантов, зафиксированных на предыдущих обнародованных видео, только Темербулатов был одет в красную рубашку. Ему инкриминируют хулиганство. Второй человек, за которым сначала бежал нардеп, похож на Магомеда-Амина Саитова, после нападения на Найема он бежал в Азербайджан", — отмечает издание.

На кадрах видно, как Найем гонится за своими обидчиками, а затем между ними начинается потасовка. Позже все подозреваемые убегают из объектива телекамеры.

Напомним, 30 апреля в результате конфликта на дороге в центре Киева несколько мужчин избили нардепа Мустафу Найема, он попал в больницу. Полиция задержала 3 из 4 нападавших — Магомеда-Салиха Саитова, Ахмеда Саитова и Умолта Темербулатова.Чеченцам объявили подозрения в хулиганстве, совершенном группой лиц, и отправил под круглосуточный домашний арест.

Как ранее сообщалось, вскоре после нападения Найем попросил у правоохранителей предоставить ему государственную охрану.