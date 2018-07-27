Перекрытые улицы и заторы в центре: в Киеве готовятся к крестному ходу верующих, фото и видео

В пятницу 27 июля и в субботу, 28 июля, движение всех видов транспорта на некоторых центральных улицах столицы будет полностью ограничено из-за крестного хода, посвященного 1030-летию крещения Киевской Руси.

Усиленные патрули Нацгвардии и полиции

В пятницу утром в Печерском районе Киева на празднование собираются священники и прихожане, правоохранители работают в усиленном режиме.

В частности, представители Национальной гвардии уже дежурят вдоль дорог от метро "Арсенальная" до Киево-Печерской лавры, отмечает "Украинская правда".

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Центр Киева сковали пробки

Как сообщает ТСН, центр Киева уже сковали пробки из-за подготовки к торжественным мероприятиям. Правоохранители стоят от Майдана Независимости, хотя сам Крещатик остается не проездной от улицы Богдана Хмельницкого. При этом усиление мер безопасности будет всему периметру шествия. Проехать сможет только спецтранспорт. При этом весь транспорт, который не будет мешать крестному ходу, эвакуируют. Люди уже сходятся к Владимирской горке.

Отмечается, что примерно десять тысяч правоохранителей следят за мерами безопасности.

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Какие улицы перекроют в столице:

27 июля 2018 года с 6:00 движение перекрыли:

- Улицу Грушевского – от улицы Шелковичной до Европейской площади;

- Европейскую площадь – полностью;

- Владимирский спуск – от Почтовой до Европейской площади;

- Улицу Трехсвятительскую – полностью;

- Улица Крещатик – от Майдана Незалежности до Европейской площади;

- Улицу Парковая дорога – от Европейской площади до аллеи Героев Крут.

28 июля 2018 года с 6:00 движение перекроют:

- Бульвар Шевченко – от Бессарабской площади до площади Победы;

- Улицу Владимирскую – от улицы Жилянской до Михайловской площади;

- Улицу Богдана Хмельницкого – от улицы Крещатик до улицы Ивана Франко;

- Михайловскую улицу – от улицы Крещатик до Михайловской площади;

- Улицу Большую Житомирскую – от Михайловской площади до улицы Саксаганского;

- Улицу Пушкинскую – полностью;

- Улицу Терещенковскую – полностью;

- Улицу Прорезную – полностью;

- Улица Ярославов Вал – на пересечении с улицей Владимирской.

Подробнее о мероприятиях, посвященных 1030-летию крещения Киевской Руси, читайте в материале "Главреда" "Крестный ход-2018 в Киеве: все, что надо знать".