"Свекла дорогая, потому что не бурячок". Сеть шокировали летние цены в Крыму: фото

В аннексированном Россией Крыму цены на рынках на сезонные фрукты и овощи бьют рекорды.

На своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым опубликовал фотографии ценников овощей и фруктов на рынке "Чайка" в Севастополе.

"Севастополь. Шок гардемаринов! Свекла на рынке "Чайка" дороже помидор и равна персикам! Бо вона не бурячок..." – подписал свое сообщение автор.

Так, за килограмм помидоров в Крыму придется заплатить от 35 до 50 рублей (15-21 гривен). Персики будут стоить 65 рублей (27,5 гривен). Цена свеклы - 75 рублей за килограмм (около 38 гривен).

Блогер также продемонстрировал цены на рынке Феодосии, где килограмм черешни в пересчете на гривны можно купить за 60 грн, арбуз – за 12,5 грн, а виноград – за 75 грн.

Напомним, журналисты сообщили, что крупнейшая река Симферополя под названием Салгир из года в год все сильнее пересыхает и внешне уже напоминает поросшее зеленью и заваленное мусором болото.