"Забросали петушка копейками": в суде произошла стычка между активистами С14 и адвокатом, видео

В пятницу, 27 июля, в здании Апелляционного суда Киева произошла перепалка и стычка между активистами организации С14 и адвокатом Валентином Рыбиным, который защищает некоторых обвиняемых в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Один из активистов назвал Рыбина "оккупантом" и пытался ударить его головой, также в адрес адвоката выкрикивали "Чемодан, вокзал, Россия" и кинули в Рыбина монеты.

"Активисты С14 передали собранные средства на деятельность российского агента Валентина Рыбина", — говорится в сообщении организации в Facebook.

Активисты добавили, что Рыбин помогает избежать правосудия "международным военным преступникам, террористам, российским интервентам и спецназовцам РФ".

Адвокат ответил лидеру С14 Евгений Карасю, что он скоро будет сидеть в тюрьме, как и наемник "ДНР" из Бразилии Рафаэль Лусварги. Отметим, что Рыбин является адвокатом Лусварги.

"На прощанье забросали петушка копейками", — добавили в С14.

Напомним, ранее у суда по делу разгрома ромского табора лидер "С14" устроил стычку с журналистом.