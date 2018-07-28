Годовщина крещения Киевской Руси: онлайн-трансляция

В субботу, 28 июля, в Киеве проходят торжественные мероприятия по случаю празднования 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины.

В торжествах принимает участие президент Украины Петр Порошенко, представители власти, лидеры духовенства.

В 13:00 ожидается проведение молебна на Владимирской горке возле памятника Князю Владимиру, также запланировано проведение крестного хода.

В связи с мероприятиями по случаю празднования годовщины крещения Киевской Руси в центре Киева будет перекрыт ряд улиц с 12.00 до 13.30:

• бульвар Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14);

• улица Владимирская (от дома № 56 до улицы Софийской);

• Владимирский проезд (от Софийской площади к Михайловской).

Накануне в Киеве прошли организованные УПЦ МП торжественные мероприятия, посвященные 1030-летию Крещения Руси.

Напомним, ранее сообщалось, что во время крестного хода УПЦ МП несли российский флаг, портрет патриарха Кирилла, а участникам платили по 200 гривень.