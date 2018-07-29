В ожидании коллапса: как на украинские дороги могут вернуть контроль скоростного режима

В Украине могут снова ввести контроль скоростного режима на автотрассах, при этом эксперты говорят о незаконности использования инспекторами ручных средств контроля.

По словам автоюриста Вадима Володарского, из-за невозможности полностью устранить человеческий фактор применение "Визиров" и "фенов" незаконно и вряд ли они вернутся в руки полицейских.

"Патрульный должен составить протокол, который можно обжаловать в суде. По решению Конституционного суда, статью 276 КоАП в части "рассмотрения дела по месту правонарушения" нужно трактовать так: "по месту" — значит, в рамках соответствующей административно-территориальной единицы. Но не прямо на дороге", — пояснил Володарский.

По данным специалиста по вопросам законодательного обеспечения безопасности на дорогах Владимира Караваева, сейчас на складах МВД есть около 170 "Трукамов", но ни один из них не предназначен для работы в режиме патрулирования (в движении), и соответствующего закона для этого нет. А для работы со штатива "Трукамы" должны быть пересертифицированы, снабжены документами, подтверждающими их пригодность, и опломбированы для невозможности корректировать показания прибора со стороны патрульных.

По мнению экспертов, с введением контроля скорости в крупных городах увеличатся пробки, так как с марта 2018 г. для уменьшения аварий максимальная скорость движения транспорта не должна быть в населенных пунктах больше 50 км/ч. Сейчас эту норму мало кто соблюдает, но с появлением "Трукамов" придется ездить по правилам либо платить штрафы, пишет "Сегодня".

Водители в основном согласны, что это правильно, но сетуют на бездействие местных властей, при этом прогнозируя, что если полицейские начнут штрафовать, то Киев, Харьков, Одесса, Днепр остановятся в многокилометровых пробках, либо водители массово начнут игнорировать сигналы патрульных об остановке.

По словам министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, радары для измерения скорости могут вернуться на автодороги Украины не раньше осени.