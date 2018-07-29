"Пираты в степях Украины". Бойцы ВСУ на Донбассе придумали новый способ троллинга боевиков

Военнослужащие в зоне АТО изобретают все новые и новые способы издевки и "троллинга" боевиков группировок "Л/ДНР".

Соответствующее сообщение опубликовал портал "UATV". Последнее такое изобретение бойцов ВСУ − вывешивание флагов иностранных разных государств, которое заставляет недоумевать и негодовать российских оккупантов.

Об этом рассказал бывший разведчик и ветеран АТО, а ныне − волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. По его словам, не так давно возле близ населенного пункта Авдеевка, непосредственно перед позициями боевиков украинские бойцы установили флаги Америки, Великобритании, Италии.

"Конечно, после такой наглости средства массовой информации террористов снова включили старую пластинку о легионах НАТО, усиливших подразделения ВСУ и готовящихся к наступлению. Но ВСУ такого "количества живой силы" стало мало - бойцы решили обратиться за помощью в борьбе с "русским миром" к Сомалийским пиратам. Их флаг, при поддержке одного неравнодушного украинца, уже появился на передовой", — заявил она Рымарук.

Кроме того, подчеркивает он, простой и прямолинейный юмор украинских бойцов действует на боевиков и пропагандистов практически как ткань красного цвета на быка – "кричат, стреляют и снимают сюжеты о том, как Украина усиливает свои войска "тренированными наемниками"".

Напомним, ранее сообщалось о том, что стало известно, почему боевики закрыли один из путей проезда на Донбасс.