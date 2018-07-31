Выходные в августе-2018: что ждет украинцев

На День независимости Украины-2018 выходные у украинцев будут долгими: отдохнуть получится три дня подряд.

Выходные в августе 2018 в Украине

Праздники в августе разнообразные – от народного Ильи-2018 до Дня Государственного флага. Однако официальные выходные украинцы получат лишь на День независимости Украины-2018.

Так как сам "независимый" праздник выпал на пятницу, то у украинцев в этом году будет три выходных дня подряд – с 24 по 26 августа включительно.

В целом украинцев в августе ждут 22 официальных рабочих дня и 9 законно заработанных выходных.

Об истории и традициях Дня независимости в Украине читайте в нашем материале Сколько выходных на День независимости-2018: как отдыхаем в августе.

Напомним, генерал-лейтенант, бывший замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко предупредил, что президент РФ Владимир Путин готовит наступление на Донбассе. Датой наступления он назвал 24 августа – День независимости Украины. "Он хочет испортить проведение праздничных мероприятий", — уверен Романенко.