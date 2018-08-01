Новое ТВ, подорожание газа и доллара, проблемы со светом у Киева: что меняется с 1 августа-2018

Уже с завтрашнего дня украинцев ждет ряд изменений, большинство из которых не будут приятными.

Большая часть из них касается тарифов. Не менее важным нововведением станет и окончательный переход с аналогового на цифровое телевещание.

Итак, по порядку…

Тарифы на газ-2018 в Украине

С 1 августа 2018 года почти на 2% дорожает газ для промышленных потребителей-клиентов "Нафтогаза". Это тот самый газ, стоимость которого закладывается в цену товаров и услуг, которыми пользуются все украинцы.

Вырастут и тарифы на тепло – пока только для киевлян. С переходом от Киевэнерго к новому коммунальному предприятию – Киевтеплокоммунэнерго – тариф на производство тепловой энергии для населения увеличивается на 0,2% – до 784,58 грн/Гкал:

электроэнергия для потребителей вырастет в цене на 4,51 коп. – с 178,32 коп/кВт/ч до 182,83 коп/кВт/ч;

для бюджетных организаций составит 1185,21 грн/Гкал;

для религиозных организаций тариф на отопление и горячую воду – 476,04 грн/Гкал;

для остальных потребителей – 1184,57 грн/Гкал.

Кроме того, 1 августа заканчивается срок действия спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа на нужды населения. Согласно этим обязательствам цена газа для населения была закреплена на уровне ниже рыночного.

Тарифы на мобильную связь

С 1 августа в очередной раз поднимает тарифы "Vodafone Украина" – на этот раз для корпоративных абонентов, причем в 1,5-2 раза.

Одновременно оператор закрывает две линейки тарифов: "Офис 30+/50+/90+/150+", "Офис 10/20/30/40/50/80/90". Цены для абонентов этих тарифов вырастут более чем вдвое.

Насколько вырастут расценки – см. таблицу.

Аналоговое телевидение в Украине отключат

Украина переходит на цифровое телевидение – совсем скоро аналоговое вещание в нашей стране станет историей. В Киеве и Кировоградской области аналоговое вещание исчезнет с 31 июля, а с 31 сентября - и на остальной территории Украины.

Какое оборудование необходимо для подключения к цифровому телевидению и как его подключить – читайте в нашем материале Цифровое телевидение: как перейти на Т2 и выбрать антенну и тюнер.

Курс доллара в Украине ползет вверх

О грядущей девальвации курса гривны четко было сказано в принятом Радой бюджете на нынешний год.

"Так, среднегодовой курс должен составить 29,3 грн/$, а курс на конец года — 30,1 грн/$. Сейчас, когда перестал действовать фактор получения экспортной выручки от аграриев, правительство вместе с НБУ возобновили искусственную девальвацию гривны: раз есть план достичь 30,1 грн/$ — надо его выполнять", − заявил кандидат экономических наук и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эксклюзивном комментарии для "Главреда".

Читайте также: Что будет с гривной осенью?

К концу лета он прогнозирует курс доллара в Украине на уровне 27 грн/$.

Вступительная кампания-2018

1 августа по результатам будет обнародован рейтинговый список абитуриентов с указанием рекомендуемых к зачислению, после чего до 6 августа те абитуриенты, которые рекомендуются к зачислению на места государственного или регионального заказа, должны подать оригиналы всех необходимых документов, после чего до 7 августа их зачислят. Подробнее читайте в нашем материале Вступительная кампания-2018: сроки, нововведения, нюансы, особенности, льготы.

Киев может остаться без света

Столичные власти уже начали подготовку к остановке ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 с 1 августа. Они могут остановиться, поскольку выходят из-под юрисдикции ПАО "Киевэнерго", а у новосозданного КП "Киевтеплоэнерго" не заключены договора на поставку газа с НАК "Нафтогаз".

Погода в Украине в августе-2018

В августе в Украине следует ожидать дневную температуру около +30 градусов, прогнозируют метеорологи.

Впрочем, народные синоптики не поддерживают точку зрения своих дипломированных коллег и утверждают, что сильной жары в августе ожидать не стоит, а после 18 числа температура резко пойдет на спад.