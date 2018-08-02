"Ждем роста тарифов и цен": эксперты рассказали, на какой отметке остановится курс доллара в Украине

Гривна снова падает. Резкое подорожание валюты как в банках, так и в обменниках, произошло за считанные дни и встревожило украинцев.

"На мой взгляд, в ближайшие несколько недель будет некая стабилизация на отметке 27 грн/$. А уже со второй половины августа начнется активное движение вверх, в сторону девальвации национальной валюты. И девальвировать она будет до отметки 30 грн/$", – прогнозирует экономист.

Читайте также: Что будет с гривной осенью?

И добавляет, что укрепление доллара влечет за собой пересмотр цен на энергоресурсы – нефть, газ и производные от них (коммунальные тарифы для населения на тепло, горячее водоснабжение, поставки природного газа населению). "То есть все это приведет к росту тарифов", – резюмировал эксперт.

Среди негативных последствий девальвации гривны для украинцев он выделил:

рост коммунальных тарифов;

существенное ускорение инфляции, в том числе изменятся цены на импортные товары.

Как сообщалось, о грядущей девальвации курса гривны четко было сказано в принятом Радой бюджете на нынешний год. "Так, среднегодовой курс должен составить 29,3 грн/$, а курс на конец года — 30,1 грн/$. Сейчас, когда перестал действовать фактор получения экспортной выручки от аграриев, правительство вместе с НБУ возобновили искусственную девальвацию гривны: раз есть план достичь 30,1 грн/$ — надо его выполнять", − заявил кандидат экономических наук и глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак в эксклюзивном комментарии для "Главреда".

Читайте также: Новое ТВ, подорожание газа и доллара, проблемы со светом у Киева: что меняется с 1 августа-2018