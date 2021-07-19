Агрессивен и опасен: под Кривым Рогом парень убил медбрата психбольницы и сбежал

21-летний Иван Евсейчев убил медбрата и сбежал из психбольницы/ t.me/ermolinskiy_news

Полиция продолжает разыскивать 21-летнего пациента областной психоневрологической больницы в селе Гейковка под Кривым Рогом. Парень, которого зовут Иван, убил 54-летнего медбрата и сбежал из учреждения.

Он может быть где-то на пути в Кривой Рог или Николаев. Мужчина агрессивен, поэтому лучше избегать личного контакта с ним, сообщил журналист Олег Ермолинский в своем Telegram-канале.

По данным полиции, сообщение об убийстве поступило около семи часов утра в воскресенье, 18 июля. Злоумышленник нанес медбрату смертельные удары по голове, после чего скрылся с места преступления. По факту возбуждено уголовное производство по ч .1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство).

На странице Криворожского районного управления полиции никаких данных о подозреваемом не сообщили, но журналистам удалось выяснить некоторые подробности из жизни 21-летнего пациента больницы.

В убийстве подозревается Иван Игоревич Евсейчев. Он был осужден за угон транспортных средств. Парень признал вину в трех эпизодах.

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Как сообщил журналист Олег Ермолинский, с 2012 года беглец не обращался за помощью к психиатру, на момент совершения угонов был здоров и мог осознавать свои действия, а также контролировать их.

"В августе 2016 экспертиза установила, что парень здоров, а суд, учитывая юный возраст, приговорил его к условному наказанию, то есть не связанному с лишением свободы. По неизвестным причинам, молодой человек несколько раз не явился в центр пробации для плановой отметки. Поэтому в суд отправляли ходатайства с просьбой взять под стражу безответственного парня. Но за "странным" стечением обстоятельств, беглец снова оказался в психушке. Что с большой долей вероятности помогло ему не попасть в тюрьму. Кто взял на себя ответственность за размещение "здорового" человека в психушку? ", — написал Ермолинский.

t.me/ermolinskiy_news

Как сообщал Главред, 6 июля в Киеве из-под стражи сбежал 35-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании ребенка до 14 лет.

Позже выяснилось, что Евгений Замятин сутки прятался в дымоходе от полиции, которая его разыскивала. Правоохранителям удалось найти подозреваемого и задержать.