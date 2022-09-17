Агрессоры ударили ракетами по Чугуеву: погибла 11-летняя девочка, повреждена инфраструктура

Агрессоры ударили ракетами по Чугуеву / коллаж фото Telegram О.Синегубова и УНИАН

Российские оккупационные войска в субботу, 17 сентября, нанесли ракетные удары по городу Чугуев (Харьковская область). От полученных ранений 11-летняя девочка умерла в больнице. Об этом сообщил руководитель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

"Оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, пострадала девочка 11 лет, ее госпитализировали в медицинское учреждение. По предварительным данным, вследствие попаданий есть повреждения критической инфраструктуры, частного сектора, предприятия, автозаправочной станции. На местах работают все профильные службы", – сперва написал чиновник.

Впоследствии, к сожалению, раненая девочка умерла в больнице.

"От российского террора погиб невинный ребенок. К сожалению, 11-летняя девочка, которую госпитализировали в Чугуеве, от полученных травм скончалась. Еще одна женщина после ударов по Чугуеву получила ранение, состояние пострадавшей среднее", – отметил чиновник.

Предварительно известно о попадании по объектам критической инфраструктуры, частному сектору, одному из предприятий и автозаправочной станции.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские оккупанты в ночь на субботу, 16 июля, нанесли ракетный удар по городу Чугуеву, который находится в 20 километрах от Харькова

Одна из четырех вражеских ракет, которые прилетели в город, попала в двухэтажный жилой дом. Она унесла жизни трех человек – супругов и их соседа.

Утром того же дня РФ ударила ракетой по Одессе. Ракета попала в гражданский объект, там был пожар, на месте работали спасатели.

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