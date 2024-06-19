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Будет не победа, а поражение: названы компромиссы, на которые нельзя идти Украине

Мария Николишин
19 июня 2024, 03:25
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За последние 100 лет в мире были продемонстрированы различные модели побед и поражений, говорит Сергей Плохий.
Будет не победа, а поражение: названы компромиссы, на которые нельзя идти Украине
Нашему государству ради победы нельзя идти на компромисс / коллаж: Главред, фото: Википедия, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины, pixabay

Нашему государству ради победы нельзя идти на компромисс по некоторым аспектам, иначе это будет поражением. Такое мнение высказал директор Гарвардского украинского научного института, историк, профессор Сергей Плохий в интервью "Укринформу".

Он заявил, что победа является многоярусным явлением, центральная часть - "сохранение нации, государства, идентичности, свободы выбора".

"Компромисс по любому из этих ключевых компонентов будет не то что победой, а поражением. Компромисс по вещам, которые не касаются главных целей, вероятен", - подчеркнул эксперт.

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По его словам, за последние 100 лет в мире были продемонстрированы различные модели побед и поражений.

"Однако ключевое - и для победы, и для поражения - это то, что происходит на поле боя. Не должно быть иллюзий, что на поле боя что-то идет не так, как надо, и это вдруг исправит саммит в Швейцарии", - сказал Плохий.

Историк отметил, что дипломаты занимаются оформлением результатов того, что военные достигли или потеряли в зоне боевых действий.

Кто такой Сергей Плохий?

Сергей Николаевич Плохий (род. 23 мая 1957) - украинский и американский историк, профессор кафедры украинской истории в Гарвардском университете, где он также занимает должность директора Гарвардского украинского научного института. Один из ведущих специалистов по истории Восточной Европы. Член Украинского ПЕН. Является членом научного совета "Украинского исторического журнала". Живет и работает в США, пишет Википедия.

Война в Украине - ситуация на фронте

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на наиболее критических направлениях фронта по итогам почти недели работы на Восточном фронте.

Российские оккупанты интенсивно атакуют украинские позиции на Покровском направлении. Ситуация на этом участке фронта очень сложная. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Не исключено, что до конца лета ВСУ смогут вернуть часть или все территории, которые россияне захватили во время наступления на Харьков. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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