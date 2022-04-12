УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Были более лояльны, чем русские: в Ворзеле воевала белорусская армия - жена Поклада

12 апреля 2022, 17:41

Александр Лукашенко утверждает, что белорусские военные не принимают участие в войне России против Украины, но  жена композитора уверена – это ложь.

Поклад с женой, военные РФ
В Ворзеле всего было три ротации оккупантов, рассказала супруга Игоря Поклада / Коллаж Гордон, Reuters

В поселке Ворзель Киевской области воевали не только российские оккупанты, но и белорусская армия. Военных из Беларуси местные жители отличали по языку и акценту.

Об этом рассказала в интервью изданию Гордон супруга знаменитого украинского композитора, Героя Украины Игоря Поклада Светлана. Вместе с мужем они были в Ворзеле в первые две недели войны в Украине.

По словам Светланы, в Ворзеле всего было три ротации оккупантов. Первых она назвала "пушечным мясом" и "уродами", которые сеяли смерть. Следом за ними на территорию населенного пункта пришли захватчики из Беларуси.

"Вторая ротация – это белорусская бригада. Они стояли с белорусскими флагами. Пусть Лукашенко говорит, что угодно, что Беларусь не вступала в войну, но это неправда. Они тут стояли, в Ворзеле. Об этом, кстати, нигде не говорили. Но это факт. Даже если бы не было флагов, белорусов легко узнать по говору, по акценту", – сказала женщина.

Она добавила, что белорусские солдаты были более лояльными, чем российские. С ними можно было договориться относительно того, чтобы возить гуманитарную помощь.

"Они не то чтобы лояльно настроены были, но, во всяком случае, позволяли доставлять людям продукты", – отметила Светлана.

Третьей ротацией, по словам супруги Героя Украины, была Псковская десантно-штурмовая дивизия, которая считается элитой российской армии. Женщина описывает их как "абсолютных ублюдков". Агрессоры запомнились своим варварским поведением. Некоторые из них поселились в доме Покладов, где мылись, спали и играли в бильярд, а в качестве "благодарности" вынесли все ценности и заминировали жилье.

Как сообщал Главред, украинский композитор Игорь Поклад находился несколько дней в подвале дома в Ворзеле. Вместе с супругой, тещей и домашними животными он прятался там от последствий российской агрессии. Поклад с семьей сидели в убежище без еды, воды и связи с внешним миром.

Тревогу забил украинский журналист Дмитрий Гордон. Благодаря ему, на спасение музыканта отправился бесстрашный человек по имени Константин. Он вытащил Поклада и его супругу Светлану из того ада войны, в котором они находились последние несколько дней.

Другие новости:

viber
война в Украине Ворзель новости Украины война России и Украины вторжение Беларуси
Реклама
Популярное
Первый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезниПервый муж Анастасии Заворотнюк рассказал, кто виноват в ее болезни Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традицииЕврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции Лунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работЛунный посевной календарь на май 2022: лучшие дни для садово-огородных работ Хваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за суткиХваленая авиация РФ понесла сокрушительные потери: ВСУ поразили 13 воздушных целей за сутки Невероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреляНевероятная удача и магнит денег: 5 знакам зодиака превосходно повезет в полнолуние 16 апреля
Поддержите Главред

Последние новости

18:12

"Если Путин сдохнет – у России будут хорошие перспективы": Касьянов спрогнозировал будущее РФ

17:59

Рашисты попали в ловушку: ВСУ сожгли колонну Кантемировской дивизии и захватили парадный танкВидео

17:51

Почему Путин умный, но тупоймнение

17:41

Были более лояльны, чем русские: в Ворзеле воевала белорусская армия - жена Поклада

17:34

Свежие могилы прямо посреди села: на Киевщине рассказали о зверствах рашистовВидео

Реклама
17:32

Путин шокировал циничным заявлением о зверствах и резне оккупантов в БучеВидео

17:26

У Зеленского жестко ответили Путину, цинично оправдавшему войну в УкраинеВидео

17:18

Переговоры с Украиной в тупике, а резня в Буче - провокация: Путин выдал новую порцию пропаганды

17:04

"Насилуй и мне не говори": жена российского оккупанта призвала мужа издеваться над украинками

16:59

Путин оправдал войну в Украине и назвал сроки "спецоперации"Видео

16:57

"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловалиВидео

16:51

Как получить глубокий сон в суровых условиях: лайфхаки от человека, который научил спать РоналдуВидео

16:50

Укравтодор уже очистил 200 км дорог в Киевской, Черниговской и Сумской областях

16:43

Надя Дорофеева рассказала, о чем мечтает во время войныВидео

16:39

"Британская спецоперация": Лукашенко цинично высказался о массовых убийствах в БучеВидео

16:28

На смену дождям и ветру придет потепление, но ненадолго - прогноз погоды в Украине до конца недели

16:26

Тела погибших в Мариуполе оккупанты сжигают в мобильных крематориях - КириленкоВидео

16:02

Россия отрепетировала химическую атаку, а теперь может ударить по Украинемнение

15:54

"Что ж ты, фраер, сдал назад": Потап прокомментировал интервью Путина на космодроме

15:44

Насильно вывезенных украинцев оккупанты переселяют в Сибирь и за Полярный круг — The IndependentВидео

Реклама
15:37

"Бери все, что будет там": мужчина из РФ подговаривал сына оккупанта воровать снасти для рыбалкиВидео

15:23

Денис Казанский. Русские признались, зачем сровняли Мариуполь с землейВидеоблоги

15:22

В НАТО раскрыли "кровавый" сценарий нового удара РФ и назвали направленияВидео

15:19

Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минутВидео

15:12

"Молодцы, так держать!": Зеленский показал свою команду для борьбы с российским нашествием

14:53

Большая колонна российской военной техники движется в сторону Донбасса - CNNВидео

14:50

Бекхэм и его невеста отказались от свадебных подарков, чтобы оказать помощь Украине

14:43

Бедняков сделал российским нищим-"освободителям" и их женам выгодное предложение

14:40

Тука рассказал, можно ли достучаться до одурманенных пропагандой россиян

14:33

Путин может ликвидировать Лукашенко - военный экспертВидео

14:30

Приметы на 13 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

13:52

Является ли арест Суркова признаком скорого "дворцового переворота" в Россиимнение

13:46

Расстреляли авто и переехали танком: в Буче оккупанты жестоко убили украинца, перевозившего раненыхВидео

13:44

Украина вычислила, какой русский окккупант изнасиловал младенца - Зеленский

13:33

"Война – благородна и неизбежна": диктатор РФ Путин разразился новым заявлением в сторону УкраиныВидео

13:05

В Минобороны прокомментировали использование оккупантами химического оружия в МариуполеВидео

13:04

"Мир не осознает, что идет война": Зеленский раскритиковал ЕС за отсутствия нефтяного эмбаргоВидео

12:46

Спецслужбы РФ планируют подрывы домов, больниц, школ в России, чтобы обвинить Украину - разведка

12:42

Украинцы в массовом порядке продают доллары: в Нацбанке прокомментировали ситуацию

12:39

Сестра Королевой записала колыбельную на украинском языке и показала кадры нападения РФ на УкраинуВидео

Реклама
12:37

Бизнес призвал не допустить неконтролируемый рост цен на табачные изделия, - EBA

12:06

9 изнасилованных оккупантами украинок забеременели: стало известно о новых зверствах россиянВидео

12:05

Война в Украине – когда наступит мир: чат с Андреем Илларионовым

11:54

В Украине хотят запретить российскую музыку и добавить украинской

11:31

"5-звездочный отель по-русски": оккупанты на Николаевщине жили в дупле – фото

11:25

Юрий Дудь посвятил новый выпуск войне в Украине и украинским беженцамВидео

11:22

Мистическое соединение планет 12 апреля 2022: как изменится судьба каждого знака зодиака на 13 летВидео

11:16

России нужно готовиться к войне на ее территориимнение

11:11

Рельсовая война в России: на границе с Украиной неизвестные повредили железнодорожные пути - фото

11:02

Разрывной пулей оторвало голову: россияне обстреляли авто из БМП, погибли женщины и дети

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять