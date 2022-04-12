Были более лояльны, чем русские: в Ворзеле воевала белорусская армия - жена Поклада

В Ворзеле всего было три ротации оккупантов, рассказала супруга Игоря Поклада / Коллаж Гордон, Reuters

В поселке Ворзель Киевской области воевали не только российские оккупанты, но и белорусская армия. Военных из Беларуси местные жители отличали по языку и акценту.

Об этом рассказала в интервью изданию Гордон супруга знаменитого украинского композитора, Героя Украины Игоря Поклада Светлана. Вместе с мужем они были в Ворзеле в первые две недели войны в Украине.

По словам Светланы, в Ворзеле всего было три ротации оккупантов. Первых она назвала "пушечным мясом" и "уродами", которые сеяли смерть. Следом за ними на территорию населенного пункта пришли захватчики из Беларуси.

"Вторая ротация – это белорусская бригада. Они стояли с белорусскими флагами. Пусть Лукашенко говорит, что угодно, что Беларусь не вступала в войну, но это неправда. Они тут стояли, в Ворзеле. Об этом, кстати, нигде не говорили. Но это факт. Даже если бы не было флагов, белорусов легко узнать по говору, по акценту", – сказала женщина.

Она добавила, что белорусские солдаты были более лояльными, чем российские. С ними можно было договориться относительно того, чтобы возить гуманитарную помощь.

"Они не то чтобы лояльно настроены были, но, во всяком случае, позволяли доставлять людям продукты", – отметила Светлана.

Третьей ротацией, по словам супруги Героя Украины, была Псковская десантно-штурмовая дивизия, которая считается элитой российской армии. Женщина описывает их как "абсолютных ублюдков". Агрессоры запомнились своим варварским поведением. Некоторые из них поселились в доме Покладов, где мылись, спали и играли в бильярд, а в качестве "благодарности" вынесли все ценности и заминировали жилье.

Как сообщал Главред, украинский композитор Игорь Поклад находился несколько дней в подвале дома в Ворзеле. Вместе с супругой, тещей и домашними животными он прятался там от последствий российской агрессии. Поклад с семьей сидели в убежище без еды, воды и связи с внешним миром.

Тревогу забил украинский журналист Дмитрий Гордон. Благодаря ему, на спасение музыканта отправился бесстрашный человек по имени Константин. Он вытащил Поклада и его супругу Светлану из того ада войны, в котором они находились последние несколько дней.

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