Дело "Мидас": стало известно, было ли давление на ГБР

ГБР заявляет об отсутствии давления на работников Бюро, в частности фигурантами дела "Мидас".

Коротко о главном:

ГБР заявило, что не выявило давления или посторонних указаний на своих сотрудников по делу "Мидас".

Предварительное расследование опровергло информацию о взятках и "обысках по заказу"

Следователи уже допросили более 30 человек, провели 12 фотоопознаний и направили 19 запросов, расследование продолжается

Государственное бюро расследований не выявило никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на своих сотрудников по делу "Мидас" о масштабной коррупции в сфере энергетики.

Таковы предварительные выводы проверки информации, распространенной в СМИ после спецоперации НАБУ и САП и обнародования соответствующих аудиозаписей. Об этом говорится на сайте ГБР.

Отмечается, что в медиа появилась информация о возможном получении взятки отдельными сотрудниками ГБР за доступ к данным о ходе и перспективах расследований НАБУ по делу "Мидас". Также сообщалось о вероятном давлении на должностных лиц и проведении обысков "по заказу" фигурантов.

По инициативе директора ГБР 14 ноября начато досудебное расследование по фактам возможного получения неправомерной выгоды в крупном размере и превышения служебных полномочий.

До 22 ноября по делу допросили более 30 человек, провели 12 опознаний по фото и направили 19 запросов. Установлено, что некоторые участники дела "Мидас" посещали ГБР в рамках другого уголовного производства. В Бюро подчеркнули, что тщательно проверили возможное давление на своих сотрудников.

"По результатам расследования установлено: никакого давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников ГБР не осуществлялось, любые действия по просьбе фигурантов дела НАБУ не совершались", - отметили в ведомстве.

Также не подтвердилась информация о влиянии на сотрудников, упомянутых в "пленках Миндича". Анализ показал лишь стремление фигурантов получить доступ к следственным органам, без реальных договоренностей или влияния.

Досудебное расследование еще продолжается. ГБР проведет дополнительные следственные и процессуальные действия для окончательного опровержения или подтверждения другой информации, которая появляется в медиа относительно работников Бюро.

Дело "Мидас" - последние новости

Как писал Главред, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят масштабную операцию по разоблачению коррупционной схемы в сфере энергетики. По данным НАБУ, следствие длилось 15 месяцев и включало более 1000 часов аудиозаписей.

Детали дела и первые видеодоказательства были представлены 10 ноября в рамках операции под кодовым названием "Мидас". На аудиозаписях чиновники и бизнесмены обсуждают присвоение средств, предназначенных для защиты энергетики от атак.

Расследование НАБУ и САП выявило разветвленную схему коррупции среди украинских чиновников, связанную с государственным предприятием "Энергоатом". По данным бюро, преступная организация получала от контрагентов компании от 10 до 15% от суммы контрактов. Как установило следствие, предприятия-партнеры "Энергоатома" заставляли платить "откаты", чтобы избежать блокировки платежей или сохранить статус поставщика. Сама схема имела внутреннее название "шлагбаум".

Читайте также:

Об источнике: ГБР Государственное бюро расследований - правоохранительный орган Украины, расследующий уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и высшие служащие (от министров до начальников ГУ). Постепенно ГБР взяло на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры, пишет Википедия.

