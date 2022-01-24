Дичь под Киевом: пьяные молодчики ограбили и изнасиловали женщину – один из них с ВИЧ

Задержанные Марк Удовенко и Игорь Исаков / Нацполиция

Суд вынес приговор двум жителям Белой Церкви Киевской области Марку Удовенко и Игорю Исакову 18 и 19 лет (один из которых ВИЧ-инфицированный), которые в 2020 году совершили разбойное нападение на женщину старше 40 лет и изнасиловали ее.

Как пишет Obozrevatel, поздно вечером пьяные подельники увидели идущую в одиночестве женщину и решили ограбить ее, после чего совершили нападение.

Удовенко несколько раз ударил ножом, душил, а потом изнасиловал женщину. Исаков – заставил женщину удовлетворить его, но без проникновения, а потом забрал телефон и часы.

После этого преступники бросили женщину и скрылись, рассказал источник в полиции.

Очень быстро правоохранители вышли на след подозреваемых. На месте преступления нашли следы борьбы и разбросанные вещи, а во время обыска дома у Исакова – украденный телефон, спрятанный в вентиляционном отверстии.

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Отмечается, что ни у одного из задержанных не было судимостей, правда, Удовенко попадался с наркотиками.

"Дико и то, что насильник знал о своей болезни: он стоит на учете с ВИЧ-инфекцией (третья стадия). Таким образом он допустил риск заражения женщины", – поделился собеседник.

/ Instagram М.Удовенко

Жесткий приговор подонкам

Суд признал Удовенко виновным в изнасиловании, разбойном нападении и в том, что сознательно подверг женщину риску заражения ВИЧ. Он получил девять лет тюрьмы.

Исакова суд признал виновным в сексуальном насилии и разбойном нападении – за это ему придется провести за решеткой семь лет.

Как рассказали в Киевской областной прокуратуре, кроме того будет конфискована половина имущества преступников и они должны выплатить пострадавшей боле 450 тыс. грн материального и морального ущерба.

Напомним, в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.

26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Сулиму и Кузива уволили из полиции.

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