Дичь под Киевом: пьяные молодчики ограбили и изнасиловали женщину – один из них с ВИЧ

Один из насильников знал о своей болезни, при этом допустил риск заражения жертвы.
Суд вынес приговор двум жителям Белой Церкви Киевской области Марку Удовенко и Игорю Исакову 18 и 19 лет (один из которых ВИЧ-инфицированный), которые в 2020 году совершили разбойное нападение на женщину старше 40 лет и изнасиловали ее.
Как пишет Obozrevatel, поздно вечером пьяные подельники увидели идущую в одиночестве женщину и решили ограбить ее, после чего совершили нападение.
Удовенко несколько раз ударил ножом, душил, а потом изнасиловал женщину. Исаков – заставил женщину удовлетворить его, но без проникновения, а потом забрал телефон и часы.
После этого преступники бросили женщину и скрылись, рассказал источник в полиции.
Очень быстро правоохранители вышли на след подозреваемых. На месте преступления нашли следы борьбы и разбросанные вещи, а во время обыска дома у Исакова – украденный телефон, спрятанный в вентиляционном отверстии.
Отмечается, что ни у одного из задержанных не было судимостей, правда, Удовенко попадался с наркотиками.
"Дико и то, что насильник знал о своей болезни: он стоит на учете с ВИЧ-инфекцией (третья стадия). Таким образом он допустил риск заражения женщины", – поделился собеседник.
Жесткий приговор подонкам
Суд признал Удовенко виновным в изнасиловании, разбойном нападении и в том, что сознательно подверг женщину риску заражения ВИЧ. Он получил девять лет тюрьмы.
Исакова суд признал виновным в сексуальном насилии и разбойном нападении – за это ему придется провести за решеткой семь лет.
Как рассказали в Киевской областной прокуратуре, кроме того будет конфискована половина имущества преступников и они должны выплатить пострадавшей боле 450 тыс. грн материального и морального ущерба.
Напомним, в Кагарлыке Киевской области оперуполномоченный полиции Сергей Сулима и начальник сектора полицейского отделения Николай Кузив в служебном кабинете с применением насилия несколько раз изнасиловали женщину, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля.
26 мая суд взял под стражу обоих полицейских без права на внесение залогов. Сулиму и Кузива уволили из полиции.
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