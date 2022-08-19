Это лето может стать самым трагичным - Зеленский

Зеленский / Офис президента, УНИАН

Сегодня украинские дипломаты, партнеры, представители ООН, МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть направлена на Запорожскую АЭС.

Как говорит президент Украины Владимир Зеленский, если шантаж со стороны России радиацией продолжится, то это лето может войти в историю как одно из самых трагических.

"Украинские дипломаты, наши партнеры, представители ООН, МАГАТЭ прорабатывают конкретные детали миссии, которая должна быть направлена на Запорожскую атомную станцию. С этой миссии может начаться восстановление полной безопасности на ЗАЭС и в Энергодаре", – сказал глава государства.

Он также поблагодарил всех, кто присоединился к этой работе и инициативе.

"Если российский шантаж радиацией продолжится, то это лето может войти в историю европейских стран как одна из самых трагических за все время. Ведь ни в одной инструкции ни одной атомной станции мира не предусмотрен порядок на тот случай, если какое-то государство-террорист превращает АЭС в мишень", – заметил Зеленский.

Оккупанты на Запорожской АЭС терроризируют весь мир

Оккупанты ставят под угрозу не только свое существования, но и жизнь огромного количества людей. 3 марта войска РФ направили в Энергодар колонну бронетехники из 100 единиц. 4 марта они обстреляли Запорожскую АЭС при попытке захватить ее. Тогда на атомной электростанции вспыхнул пожар.

Впоследствии российским военным удалось захватить АЭС. Они разместили на площадке станции свои технику и начали использовать АЭС как военную базу.

14 марта стало известно о том, что оккупанты взорвали боеприпасы вблизи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. На станции присутствовали также работники Росатома.

21 июля стало известно о том, что оккупанты разместили военную технику и взрывчатку в машинном зале энергоблока Запорожской АЭС. Все это находилось рядом с оборудованием, которое обеспечивает работу турбогенератора, а также близко к главному маслобаку. В этом баке хранится легковоспламеняющееся масло, которое используют для охлаждения паровых турбин.

5 августа, российские оккупанты дважды обстреляли Запорожскую АЭС. Снаряды из РСЗО попали в площадку возле одного из энергоблоков с ядерным реактором. Во время обстрела оккупанты применили реактивные системы залпового огня. Вследствие этого есть риски утечки водорода.

9 августа украинская разведка подтвердила, что оккупанты минируют энергоатомные блоки Запорожской АЭС. К этому причастны "вагнеровцы".

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