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Favbet Foundation передал Нацгвардии еще два внедорожника

3 марта 2023, 15:42
фавбет

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделениям оперативного назначения Национальной гвардии Украины очередные два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L-200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Один автомобиль помогает украинским военным выполнять боевые задачи в направлении города Сватово Луганской области, другой работает в районе города Бахмут Донецкой области.

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Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В общем фонд совместно с компаниями-партнерами передал для ВСУ более 75 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования. Favbet в 2022 году направил в государственный бюджет 140 млн грн только в качестве лицензионных платежей, не учитывая разные налоги от текущей деятельности.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.

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