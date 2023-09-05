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Favbet Foundation передал ВСУ еще один Ford Ranger

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины очередной внедорожник Ford Ranger, сообщили представители фонда.

Автомобиль уже используется при выполнении боевых задач на ключевых участках обороны страны.

Внедорожник помогает защитникам Украины оперативно менять позиции, доставлять грузы до линии фронта и при необходимости эвакуировать раненых бойцов.

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Напомним, с начала полномасштабного вторжения ВСУ при содействии Favbet Foundation получили более 210 автомобилей. В это число также входят 53 новых внедорожника Peugeout Landtrek, приобретенные для ударных рот "Армии дронов".

Также ВСУ получили при содействии фонда более 90 дронов разного типа, в том числе ударного.

В целом же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 150 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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