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Фото: Favbet Foundation передал ВСУ на восточный фронт очередной внедорожник Mazda (пресс-служба)

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных сил Украины высокопроходимый внедорожник Mazda B 2500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже помогает защитникам Украины выполнять боевые задачи на востоке страны.

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Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 120 автомобилей, а также более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн грн.

Favbet Foundation - благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.