Город назвали в честь пьянчужки, а теперь он оккупирован: какое имя ему вернули

Алексей Тесля
17 ноября 2025, 11:00
В 2016 году, в период декоммунизации, городу вернули его историческое название — Кадиевка.
Город Кадиевка часто менял названия / Коллаж Главред, фото realgazeta.com.ua, armyinform.com.ua

Вы узнаете:

  • История Кадиевки начинается ещё в XVIII веке
  • В 2016 году городу вернули его историческое название

Один из городов в Луганской области – Кадиевка, переживает едва ли не самый трудный период в своей истории, с 2014 года находясь под оккупацией российских.

История Кадиевки начинается ещё в XVIII веке, когда на этой территории возникли первые небольшие поселения, но лишь в 1894 году появилось название "Кадиевка", принесённое переселенцами из одноимённого села в Подольской губернии, пишет Телеграф.

Переименования и советский период

В СССР город стал своеобразным отражением политической ситуации: его название менялось вместе с идеологическими трендами.

В 1937 году Кадиевку переименовали в "Серго" — в честь советского деятеля Серго Орджоникидзе, одного из символов сталинской индустриализации. Это название просуществовало шесть лет и подчёркивало привязанность региона к политике центра и подавление украинской идентичности.

После Второй мировой войны городу вернули название Кадиевка, а сам он начал стремительно расти. Здесь работали десятки угольных шахт, вагоностроительный завод, предприятия техуглерода, ферросплавов и лёгкой промышленности, что привлекало рабочую силу со всего СССР.

В 1978 году в рамках политики героизации советских "трудовых рекордсменов" город снова переименовали — теперь в Стаханов, в честь Алексея Стаханова, символа стахановского движения. Это имя стало частью советского мифа о трудовой славе Донбасса, хотя сам Стаханов завершил жизнь трагично, от алкоголизма.

В 2016 году, в период декоммунизации, городу вернули его историческое название — Кадиевка. Цепочка переименований наглядно демонстрирует, как политические процессы разных эпох формировали местную идентичность и культурный облик города.

Современная ситуация

С 2014 года Кадиевка находится под контролем российских оккупационных сил. Город переживает последствия войны: ухудшение экономики, остановку многих предприятий, использование промышленных площадок под военные нужды.

Численность населения резко снизилась из-за массового оттока жителей. Регион оказался в состоянии затяжного кризиса.

Сегодня Кадиевка — это не только часть промышленной истории Донбасса, но и город, прошедший через серьёзные потрясения. Несмотря на разрушения и трудности, он сохраняет свою историческую память и теоретически имеет потенциал для будущего восстановления.

Об источнике: Телеграф

Телеграф - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Кадиевка
