'Громадське' заплатило компании депутата Гетманцева более двух миллионов гривен, - журналист

Издание "Громадське" перечислило более 2 млн грн юридической компании Jurimex, соучредителем которой является народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов в своей заметке в Facebook, обнародовав соответствующие данные из открытых источников.

По его словам, "Громадське" перечислило компании Jurimex 2 075 308 грн.

"Гетманцев обслуживает 'Громадське' юридически, сливает через него нужную ему информацию, а 'Громадське' обслуживает Гетманцева медийно", - написал Иванов. видео дня

По его словам, такое сотрудничество длится много лет и имеет как юридическое, так и информационное измерение.

Журналист также заявил, что "плоды этого многолетнего сотрудничества мы видели неоднократно - от кампаний против добровольцев до нынешних атак на представителей правительства".

Иванов предположил, что "многие из тех, кто открыто выступает против русофильских позиций Гетманцева, вдруг становятся объектами 'беспристрастных' материалов 'Громадського'".

