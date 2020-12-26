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Катастрофа совсем близко: климатолог рассказала, чем грозят изменения климата

26 декабря 2020, 06:29
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Украину также ждут серьезные проблемы.

Ураган Глория
Для некоторых стран катастрофа наступает уже сегодня / Reuters

Климат на планете меняется, и это не сулит ничего хорошего. В частности, в некоторых странах уже сейчас происходят катастрофические события. Украину это также не минует.

Об этом заявила климатолог, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института, кандидат географических наук Вера Балабух в интервью изданию Апостроф.

"Если мы сейчас внимательно посмотрим на те события, которые происходят в мире, то можем увидеть, что для некоторых стран катастрофа наступает уже сегодня. Они сегодня имеют дело с беспрецедентными ураганами, когда скорость ветра достигает 320 км/ч. Вы себе представляете, машина не едет с такой скоростью, а это ветер. То есть с такой скоростью затем летят и деревья, и все остальное. Когда выпадают полторы тонны осадков на квадратный метр, и это сопровождается таким ветром, разве это не катастрофа?", - отметила климатолог.

Что касается Украины, то изменения климата приводят к проблеме с водоснабжением. Еще недавно этот вопрос рассматривался как чисто теоретический. Однако уже сейчас стало понятно, что проблема серьезная.

"Мы впервые столкнулись с такой достаточно серьезной проблемой, когда не хватает не просто питьевой воды, а вообще воды не только на Востоке или Юге Украины, но и в тех регионах, где всегда воды было достаточно. В том же Полесье, на западе Украины. Это уже стало нашей реальностью", - рассказала Балабух.

Читайте такжеКлиматолог спрогнозировала, когда в Украине исчезнет питьевая вода

Изменения климата – о чем ранее писал Главред:

  • Ранее климатолог Вера Балабух предупредила о катастрофах из-за глобального изменения климата.
  • Также она рассказала, какие территории Украины могут уйти под воду, и высказала мнение, что в захваченном Российской Федерацией Крыму ситуация с водой только ухудшится.
  • Председатель Украинской климатической сети Илья Еременко заявил, что мир может столкнуться с такими изменениями климата, при которых станет невозможным выживание человечества. Для того, чтобы этого избежать, у нас есть всего лишь 10 лет.
  • Китайские ученые спрогнозировали, что в ближайшие десятилетия в Северо-Восточной Азии ожидаются новые волны смертельно опасной жары, причем происходить они будут все чаще. Причиной всему будет глобальное потепление.

климат новости Украины Погода в Украине Вера Балабух
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