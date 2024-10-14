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Командиры РФ поощряют казни украинских военнопленных: оккупанты получат "ответку" - Forbes

Анна Ярославская
14 октября 2024, 10:02
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10 октября российские оккупанты казнили 9 украинских военнопленных возле села Зеленый Шлях Курской области.
армия рф, противник
Армия РФ, вероятно, получит аналогичный ответ на казнь пленных украинцев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, flickr

По всему театру боевых действий увеличилось число казней украинских военнопленных. Аналитики Института изучения войны считают, что казни поощряют российские командиры.

Как говорится в отчете ISW, 13 октября украинский проект Deepstate сообщил, что 10 октября российские оккупанты казнили 9 украинских военнопленных возле села Зеленый Шлях Курской области.

Как сообщалось, украинские операторы беспилотников неожиданно столкнулись с российскими войсками в зоне, которую они, вероятно, восприняли как ближний тыл, и попали под российский огонь. Имея ограниченный запас боеприпасов, они были вынуждены сдаться в плен.

видео дня

Последствия казни свидетельствуют о том, что российские войска разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец осудил казнь 13 октября как серьезное нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Украинская прокуратура также объявила, что начала расследование сообщений о казни девяти украинских военнопленных в Курской области.

"В последнее время ISW наблюдает увеличение количества казней украинских военнопленных российскими войсками по всему театру боевых действий, а российские командиры, вероятно, потворствуют, поощряют или непосредственно отдают приказы о казни украинских военнопленных", - отмечают аналитики Института.

К слову, Офис Генерального прокурора занимается расследованием еще 93 подобных случаев.

При этом российские военные блогеры не только оправдывали, но и приветствовали казнь украинских военнопленных. Некоторые призвали российских военных увеличить количество казней украинских военнопленных по всей линии фронта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Тем временем издание Forbes раскрыло детали преступных действий оккупантов.

По данным журналистов, пострадала группа бойцов на территории, удерживаемой двумя подразделениями ВСУ: 33 десантно-штурмовым батальоном и 41 механизированной бригадой.

Расстрел совершили россияне из 155 бригады морской пехоты ВС РФ, которые окружили операторов дронов на задании. Это произошло в селе Леонидово, расположенном в 1 км от края местности, где ведутся бои. На карте проекта DeepState показано, что западнее, в трех километрах расположено село Зеленый Шлях, которое контролируют россияне.

Село Леонидово на карте
Село Леонидово на карте / deepstatemap

Журналисты отмечают: предыдущий исторический опыт свидетельствует о том, что россияне получат аналогичный ответ на казнь украинских военнопленных. В качестве аргумента, в Forbes вспомнили события Второй мировой войны, когда военные Вермахта убили раненых в госпитале, а их после того нашли и наказали.

"На протяжении истории казни сдавшихся солдат одной стороной конфликта побуждали другую сторону казнить пленных в ответ. Российские войска лишь усиливают ужас и без того ужасной войны — и почти гарантируют, что зверства, которые они совершают, в конце концов также будут касаться и их самих", — резюмировали в Forbes.

Расстрел российскими оккупантами пленных бойцов ВСУ

В DeepState рассказали, что россияне расстреляли 9 украинских бойцов на Курщине. Украинские воины наткнулись на военных РФ, когда выходили на позиции, и вынуждены были отстреливаться. Но из-за ограниченного количества БК им пришлось сдаться. После этого российские захватчики их расстреляли. Среди погибших, в частности, были дронщики.

Позже доброволец 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов рассказал подробности гибели девяти бойцов на Курском направлении. По его словам, никто не сдавался - россияне прорвали тыл и обошли позиции ВСУ с двух сторон.

В феврале 2024 года также сообщалось, что оккупанты расстреляли девятерых пленных и безоружных бойцов ВСУ.

В апреле этого года также сообщалось, что оккупанты расстреляли троих безоружных пленных бойцов ВСУ в Крынках на Херсонщине.

Из-за расстрела российскими оккупантами украинских военнопленных Украина обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста, заявил омбудсмен Дмитрий Лубинец. Также после этого в ВСУ прокомментировали расстрел украинских пленных и заявили, что по видео сложно идентифицировать погибших военных.

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