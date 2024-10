Командиры РФ поощряют казни украинских военнопленных: оккупанты получат "ответку" - Forbes

По всему театру боевых действий увеличилось число казней украинских военнопленных. Аналитики Института изучения войны считают, что казни поощряют российские командиры.

Как говорится в отчете ISW, 13 октября украинский проект Deepstate сообщил, что 10 октября российские оккупанты казнили 9 украинских военнопленных возле села Зеленый Шлях Курской области.

Как сообщалось, украинские операторы беспилотников неожиданно столкнулись с российскими войсками в зоне, которую они, вероятно, восприняли как ближний тыл, и попали под российский огонь. Имея ограниченный запас боеприпасов, они были вынуждены сдаться в плен.

Последствия казни свидетельствуют о том, что российские войска разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец осудил казнь 13 октября как серьезное нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Украинская прокуратура также объявила, что начала расследование сообщений о казни девяти украинских военнопленных в Курской области.

"В последнее время ISW наблюдает увеличение количества казней украинских военнопленных российскими войсками по всему театру боевых действий, а российские командиры, вероятно, потворствуют, поощряют или непосредственно отдают приказы о казни украинских военнопленных", - отмечают аналитики Института.

К слову, Офис Генерального прокурора занимается расследованием еще 93 подобных случаев.

При этом российские военные блогеры не только оправдывали, но и приветствовали казнь украинских военнопленных. Некоторые призвали российских военных увеличить количество казней украинских военнопленных по всей линии фронта.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.