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Мать закрыла 5-летнего сына от пуль оккупантов и умерла: дедушка рассказал трагическую историю

4 мая 2022, 08:08

Как говорит дед 5-летнего Миши, в один момент бедолага остался без матери, бабушки и дяди - их всех скопом расстреляли оккупанты под Николаевом.

Мать закрыла 5-летнего сына от пуль оккупантов и умерла / УНИАН и ua.depositphotos.com

Большая семья, в которую входит пятилетний мальчик Миша, пыталась выехать из оккупированной части Николаевской области на двух авто под белыми флагами. Но оккупанты обстреляли транспорт мирных людей и в один момент бедняга потерял мать, бабушку и дядю, сообщает портал Обозреватель со ссылкой на 48-летнего деда Михаила Владимира.

"От обстрела зять получил пулевые ранения ног, а Миша – черепно-мозговую травму. На самом деле внука успела закрыть собой мать, моя дочь, пуля попала ей в голову. Я приехал на место расстрела и похоронил почти всю семью. Сейчас та территория захвачена российскими солдатами", – рассказал мужчина.

После похорон он и его зять отправились в Николаев, куда карета скорой помощи уже доставила Мишу. По дороге им попался вражеский блокпост ‒ оккупанты сперва допросили мужчин, а затем угрожали расстрелом.

"Спасла нас от смерти фактически случайность. Мимо нас проезжала врач скорой помощи и она сказала, что мы с зятем ее пациенты. Тогда нас отпустили и мы вместе с ней направились в больницу к нашему Мише. Через несколько часов медучреждение в Николаеве обстреляли", – говорит Владимир.

Во время обстрела отец и дед мальчика договорились отправить ребенка на лечение в безопасное место.

"На эвакуационном поезде Мишу отправили в больницу Львова. После оказанной помощи на длительное лечение ребенок поехал в Чехию. Теперь малыш точно в безопасности!", – подытожили журналисты.

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Напомним, ранее украинские сегменты соцсетей облетела фотография из города Буча под Киевом, в котором российские оккупанты устраивали жестокие расправы над местным населениям. На снимке маленький мальчик приносит консервы и сок на могилу матери, которую похоронили во дворе многоквартирного дома.

Женщину звали Марина Наумец.

Ей было 33 года и она работала в частном детском садике в Буче.

"Некоторые писали, что Марина умерла от голода. Вряд ли это так, потому что люди делились друг с другом чем могли. Скорее всего сердце Марины просто не выдержало этого ужаса", – рассказывает Илона, директор детсада, в котором работала Наумец.

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Автор: Егор Бунин
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новости Николаева российское вторжение новости Украины
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