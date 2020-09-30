Мужу главной белорусской оппозиционерки Тихановской продлили срок заключения

Сергей Тихановский / кадр из видео

В Беларуси блогеру Сергею Тихановскому, супругу лидера оппозиции Светланы Тихановской, на два месяца продлен срок содержания в следственном изоляторе.

Об этом сообщает Telegram-канал Страна для жизни.

"Судебного заседания по данному вопросу не проводилось. После прошествия еще двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания ‒ Сергея должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение. Мы осознаем, что подобное нарушение закона совершается только с одной целью - не допустить выхода на свободу человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень. Но власти ошибаются! Очередной плевок в лицо своему народу приведет только к одному результату ‒ мы станем еще сплоченнее и сильнее", ‒ говорится в сообщении.

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