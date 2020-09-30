УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Мужу главной белорусской оппозиционерки Тихановской продлили срок заключения

30 сентября 2020, 08:43

Сергей Тихановский находится под стражей с конца мая нынешнего года.

Сергей Тихановский
Сергей Тихановский / кадр из видео

В Беларуси блогеру Сергею Тихановскому, супругу лидера оппозиции Светланы Тихановской, на два месяца продлен срок содержания в следственном изоляторе.

Об этом сообщает Telegram-канал Страна для жизни.

"Судебного заседания по данному вопросу не проводилось. После прошествия еще двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания ‒ Сергея должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение. Мы осознаем, что подобное нарушение закона совершается только с одной целью - не допустить выхода на свободу человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень. Но власти ошибаются! Очередной плевок в лицо своему народу приведет только к одному результату ‒ мы станем еще сплоченнее и сильнее", ‒ говорится в сообщении.

Читайте такжеТихановская готовит новый удар: в Беларуси анонсировали масштабные протесты

Протесты в Беларуси – что было ранее:

  • Сергей Тихановский – белорусский коммерсант, блогер и оппозиционер. Стал известен после того, как пытался баллотироваться на пост президента. Но Центизбирком Беларуси его не зарегистрировал. Его задержали 29 мая нынешнего года в городе Гродно. Он проходит обвиняемым по ряду статей, которые связаны с общественной деятельностью.
  • Его супруга Светлана Тихановская зарегистрировалась кандидатом в президенты вместо мужа. Согласно данным ЦИК Беларуси, она набрала 10,12% голосов избирателей. Победителем назвали Александра Лукашенко.
  • Оппозиция не признала победы Лукашенко – на улицы Беларуси регулярно выходили и выходят десятки и сотни тысяч людей, которые требуют перевыборов либо признания Тихановской президентом – обнаружились документы, свидетельствующие о фальсификации избирательного процесса.
  • В связи с угрозами Светлана Тихановская вынужденно покинула территорию Беларуси и сейчас проживает в Литве.

Сергей Тихановский новости Беларуси протесты в Беларуси Светлана Тихановская
Сейчас вы просматриваете новость «Мужу главной белорусской оппозиционерки Тихановской продлили срок заключения». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

09:30
Чат с экс-депутатом Госдумы РФ Ильей Пономаревым
09:25
Коронавирус в Украине 30 сентября: за сутки - более четырех тысяч новых зараженных
09:21
Первые данные с "черных ящиков" упавшего под Харьковом Ан-26 - что говорят специалисты Видео
08:59
Во время предвыборных дебатов Трамп упрекнул Байдена из-за Украины Видео
08:43
Мужу главной белорусской оппозиционерки Тихановской продлили срок заключения
08:43
Нагорный Карабах и Донбасс: уроки для Украины мнение
07:59
Байден пообещал признать поражение, если проиграет выборы в США Видео
07:53
Гороскоп для всех на 30 сентября: обновление чувств и катастрофы в дороге Видео
07:31
Комаровский посоветовал, как уменьшить риск заражения Covid-19 в школе Видео
07:01
Дебаты Трампа и Байдена закончились перепалкой с оскорблениями
06:57
Почему Путин позволил начать войну Азербайджана с Арменией мнение
06:49
Всемирный день переводчика – прикольные поздравления и картинки
06:32
Носите уже сейчас: необычные аксессуары из 90-х опять в моде - фото Фото
06:05
На вакцину от Covid-19 Украина потратит 15 миллиардов бюджетных денег Видео
05:21
Угроза для либидо: ученые выяснили опасность Covid-19 для мужчин
05:00
Играть в ящик - почему постоянно смотреть телевизор опасно для здоровья
04:30
Война за Карабах: эксперт оценил риски вторжения России Видео
04:04
Жизнеутверждающий изумрудный маникюр стал ярким трендом осени - фото Фото
03:27
В ВОЗ анонсировали новые экспресс-тесты на COVID-19: кому достанутся Видео
02:54
Врачи рассказали о новой опасности коронавируса
02:15
Гороскоп для всех на 1 октября: влиятельные покровители, утраты и затяжная болезнь Видео
02:10
"Без трусиков?": звезда Танців з зірками показала интимное фото после шоу Видео
01:57
Ахиллесова пята - ученые нашли новую уязвимость раковых клеток
01:30
Головорезы - опора режима: эксперт дал белорусам совет, как сбросить Лукашенко Видео
00:55
Официальные данные по смертности от Covid-19 ниже реальных - ВОЗ Видео
00:33
Эксперт объяснила, как действовать Украине по конфликту в Нагорном Карабахе Видео
00:19
С праздником Вера, Надежда, Любовь и София – картинки, гифки, проза и стихи
29 сентября, вторник
23:57
Лечение коронавируса: во Франции обнаружили уникальную молекулу
23:51
Динамо феерично разгромило Гент в Лиге Чемпионов Фото Видео
23:29
"Должен уйти": Ермак сделал резкий выпад в адрес Фокина
23:01
Оккупанты в шоке: Керченская переправа внезапно прекратила работу
22:33
Число смертей от коронавируса в Украине пересекло "красную" черту Видео
22:32
Как алкоголь влияет на холестерин: гид по разным напиткам Видео
22:04
Премьер Израиля припугнул новым взрывом в Бейруте Видео
22:03
В Луцке гинеколог подрабатывал сутенером и продавал наркотики
21:34
Эксперт рассказал, при каком условии Россия захватит Беларусь
21:27
Чем коронавирус опасен для мужчин: ученые ошарашили ответом Видео
21:21
Похудение и облечение похмелья: уникальные свойства яблочного уксуса Видео
21:06
Король Лев 2 - Disney снимает сиквел про Муфасу
20:52
Путин сказал Пашиняну, как решить конфликт в Карабахе с Азербайджаном Видео
20:51
"Гнать махрового идиота": Аваков прошелся по словам Фокина о Донбассе
20:35
Хайди Клум игриво показала голую грудь
20:27
Родился в рубашке: курсант, выживший в катастрофе Ан-26, впервые вышел на прогулку Видео
20:05
Турция ищет повод для широкого вовлечения в войну за Карабах - Пашинян Видео
19:57
"Слуга народа" подцепил Covid-19 и пообещал вести блог
19:55
ГНС Алексея Любченко ведет налоговый террор - СМИ
19:42
Вампиры против Бронкса - как темнокожие подростки охотятся на вампиров-расистов Видео
19:25
"Коварная болезнь": Порошенко заразился коронавирусом
19:10
Президент Азербайджана рассказал о роли Турции в войне за Нагорный Карабах Видео
19:09
Медик спрогнозировала закрытие школ в Украине - какой месяц опасен
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять