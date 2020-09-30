Мужу главной белорусской оппозиционерки Тихановской продлили срок заключения

Сергей Тихановский находится под стражей с конца мая нынешнего года.
В Беларуси блогеру Сергею Тихановскому, супругу лидера оппозиции Светланы Тихановской, на два месяца продлен срок содержания в следственном изоляторе.
Об этом сообщает Telegram-канал Страна для жизни.
"Судебного заседания по данному вопросу не проводилось. После прошествия еще двух месяцев, то есть ровно шести месяцев с момента задержания ‒ Сергея должны будут либо выпустить, либо предъявить обвинение. Мы осознаем, что подобное нарушение закона совершается только с одной целью - не допустить выхода на свободу человека, который способен вывести народное протестное движение на новый уровень. Но власти ошибаются! Очередной плевок в лицо своему народу приведет только к одному результату ‒ мы станем еще сплоченнее и сильнее", ‒ говорится в сообщении.
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Протесты в Беларуси – что было ранее:
- Сергей Тихановский – белорусский коммерсант, блогер и оппозиционер. Стал известен после того, как пытался баллотироваться на пост президента. Но Центизбирком Беларуси его не зарегистрировал. Его задержали 29 мая нынешнего года в городе Гродно. Он проходит обвиняемым по ряду статей, которые связаны с общественной деятельностью.
- Его супруга Светлана Тихановская зарегистрировалась кандидатом в президенты вместо мужа. Согласно данным ЦИК Беларуси, она набрала 10,12% голосов избирателей. Победителем назвали Александра Лукашенко.
- Оппозиция не признала победы Лукашенко – на улицы Беларуси регулярно выходили и выходят десятки и сотни тысяч людей, которые требуют перевыборов либо признания Тихановской президентом – обнаружились документы, свидетельствующие о фальсификации избирательного процесса.
- В связи с угрозами Светлана Тихановская вынужденно покинула территорию Беларуси и сейчас проживает в Литве.