"Держал за горло и бил": в поезде Киев-Мариуполь неадекват напал на женщину с ребенком

Преступнка оперативно здаержали - фото Типичный Киев

В субботу, 1 августа, в поезде №84 сообщением Киев-Мариуполь один из пассажиров совершил нападение на женщину с несовершеннолетним ребенком. Мужчина ворвался в чужое купе и начал бить женщину и пытаться ее изнасиловать.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Об инциденте сразу же сообщили машинисту и начальнику поезда. Злоумышленника задержали правоохранители.

"Поездная бригада предоставила все необходимые показания. Действия указанного лица будет квалифицировать официальное следствие", - заявили в УЗ.

"По словам Анастасии Луговой, около 3:00 неизвестный проник в купе, одетый в трусах, заблокировал двери и начал бить. Прижал к постели. Держал за горло и бил много раз. Из-за криков проснулся сын девушки, он также начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить мальчика. Девушка задержала удар, пообещав, что сделает все что угодно, чтобы он не трогал сына. Дальше мужик перестал агрессировать, снял трусы и начал к ней приставать. Она попросила, чтобы он немного подождал, ведь сын еще не спит и это все видит.", - говорится в сообщении Типичного Киева в соцсети.

Как написал в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, прокуратура и полиция будет просить суд арестовать злоумышленника без права внесения залога.

По данным Геращенко, задержанного мужчину уже трижды судили: за угон автомобиля, хулиганство и кражу.

Кроме того, в Укрзализныце подчеркнули необходимость возобновления сопровождения поездов дальнего следования во время движения сотрудниками полиции, чтобы обеспечить полную безопасность пассажиров.

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