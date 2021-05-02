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Нардепа подловили на просмотре PornHub прямо в зале Рады - СМИ

2 мая 2021, 16:35
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Виктор Черный интересовался категорией порно "зрелые мамочки".

Виктор Черный угодил в секс-скандал
Виктор Черный / Фейсбук В.Черного

На смартфоне народного депутата Украины от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Черного заметили вкладку порнографического сайта.

Видео с кадрами, на которых в смартфоне народного избранника оказалась ссылка на сайт PornHub, публикует Telegram-канал Карточный Офис.

Издание уточняет, что у нардепа на смартфоне была открыта категория с порно "зрелые мамочки".

"Виктор Черный встал перед сложным выбором во время заседания Верховной Рады: почитать новости из Офиса генерального прокурора, посмотреть категорию "зрелые мамочки" на PornHub или узнать чем занимается глава Фонда госимущества", - говорится в подписи к опубликованному видео.

Добавим, что сам Черный уже прокомментировал публикацию. Он заявил, что не интересуется порно, а на видео не его телефон и не его руки.

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Секс-скандалы в Раде:

порно Pornhub ОПЗЖ Виктор Черный
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