Нардепа подловили на просмотре PornHub прямо в зале Рады - СМИ

Виктор Черный интересовался категорией порно "зрелые мамочки".
На смартфоне народного депутата Украины от партии Оппозиционная платформа – За жизнь Виктора Черного заметили вкладку порнографического сайта.
Видео с кадрами, на которых в смартфоне народного избранника оказалась ссылка на сайт PornHub, публикует Telegram-канал Карточный Офис.
Издание уточняет, что у нардепа на смартфоне была открыта категория с порно "зрелые мамочки".
"Виктор Черный встал перед сложным выбором во время заседания Верховной Рады: почитать новости из Офиса генерального прокурора, посмотреть категорию "зрелые мамочки" на PornHub или узнать чем занимается глава Фонда госимущества", - говорится в подписи к опубликованному видео.
Добавим, что сам Черный уже прокомментировал публикацию. Он заявил, что не интересуется порно, а на видео не его телефон и не его руки.
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Секс-скандалы в Раде:
- В декабре минувшего года на смартфоне народного депутата от партии Слуга народа Евгения Петруняка в зале Верховной Рады заметили интимные фото.
- Отметим, что Петруняк попал в прямой эфир телеканала Рада, когда на экране его смартфона появилась обнаженная женская грудь.
- Народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады вел интимную переписку с некой Екатериной Демченко.
- "Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — пишет Семинский. "Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — пришло в ответ от девушки.
- До того народный депутат Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива на заседании Верховной Рады занимался личной перепиской с абонентом, которая у него в телефоне была подписана, как Яна Бл*динская.