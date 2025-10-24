"Несколько раз перечитал": Буданов назвал любимую книгу

Кратко:
- Буданов сказал, что читает по вечерам своей жене
- Глава ГУР признался, что в детстве ему нравился рассказ "Серая шейка"
Любимой книгой начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова являются мемуары американского дипломата, специалиста по России и Ближнему Востоку Уильяма Бернса "Невидимая сила". Об этом Буданов рассказал в комментарии, который опубликован на Instagram-странице одного из киевских книжных магазинов.
"Вы читаете?" – спросили у Буданова.видео дня
"Конечно. Из последнего – Тони Джадт "После войны". Очень уважаю и мне нравится книга "Невидимая сила". Бернс ее написал, на самом деле уже несколько раз перечитал", – рассказал Буданов.
Буданов признался, что недавно ему друзья подарили поэтический сборник "Так ніхто не кохав: Антологія української поезії про кохання".
"Мы с женой вечерами взяли за правило – периодически читать по стиху. А из художественной литературы последние почти четыре года – немножко выпал, как говорится, из этого сегмента", – отметил он.
По словам Буданова, когда у него есть свободное время, он старается читать, а его жена может прочитать книгу за день. На вопрос, сколько книг у него дома, Буданов не стал называть количество, но подчеркнул, что "достаточно много".
Комментируя уточняющие вопросы, он заверил, что больше ста, но меньше тысячи.
Глава ГУР признался, что в детстве ему нравился рассказ "Серая шейка", автором которого является российский писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк.
Новости о книгах
Как писал Главред, семейный поход в благотворительный магазин обернулся настоящим приключением. Мать с дочерью просматривали книги и в одной из них нашли неожиданное послание.
Старшие люди часто рассказывают, что якобы в СССР все люди были духовно развиты, а в каждом доме шкафы, буквально, валились от книг. Однако, их совсем не читали, а лишь иногда протирали от пыли.
У каждого народа мира есть свои особенности, которые могут стать удивлением для других наций. Например, мало кто знает, что китайцы фактически не умеют читать книги.
Читайте также:
- Известный украинский режиссер сбежал за границу и оскандалился книгой "FAQ Ukraine"
- Продолжается с прошлого века: самая длинная игра попала в Книгу рекордов Гиннеса
- Похожий на мочалку: украинка нашла редкий гриб из Красной книги, фото
О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред