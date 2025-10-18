"Нет решения": киевлянам назвали сроки переноса начала отопительного сезона

Городские власти ориентируются не только на среднесуточную температуру, но и на погодные прогнозы.

Названы сроки включения отопления / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

В Киеве отопление в жилых домах пока не включают из-за относительно тёплой погоды.

Замглавы КГГА Пётр Пантелеев в эфире "Киев24" заявил, что технически город полностью готов к запуску отопительного сезона.

По его словам, принято решение повременить, чтобы экономить газ — особенно с учётом того, что российские обстрелы повредили объекты газовой инфраструктуры и добычи.

Он отметил, что социальные учреждения — такие как детсады и больницы — уже подключены к теплу. А вот в жилом секторе запуск, скорее всего, состоится ближе к концу октября.

Городские власти ориентируются не только на среднесуточную температуру, но и на погодные прогнозы: ожидается потепление до +16 градусов, что позволяет отложить начало отопительного сезона.

При этом Пантелеев подчеркнул: в январе-феврале, при сильных морозах, газ будет нужен гораздо больше, чем сейчас.

Поддержка на отопительный сезон: что говорят в Кабмине

В Кабмине рассказали о проекте предоставления помощи гражданам на покупку твердого бытового топлива. Как уточнили в Министерстве социальной политики, главная цель — поддержать уязвимые слои населения, особенно в прифронтовых и пострадавших от войны регионах, где для обогрева домов активно используют дрова.

Ранее сообщалось о том, что некоторые регионы Украины могут остаться без отопления. Основным источником теплообеспечения в Украине является природный газ и уголь.

Напомним, как сообщал Главред, экс-глава ГТС Украины Сергей Макогон говорил, что сейчас Украина активно импортирует газ. Это поможет перекрыть дефицит газа, который был в прошлом сезоне.

В то же время, глава Минэнерго Герман Галущенко заявлял, что зимой 2025-2026 года, по предварительным прогнозам, украинцы не замерзнут и не останутся без света. Хотя ситуация в энергетике сложная из-за ударов страны-агрессора России.

