Новые правила для украинцев в Польше: что нужно сделать, чтобы не потерять статус

Анна Ярославская
10 апреля 2026, 12:23
Гражданам Украины в Польше поставили дедлайн.
В Польше ужесточили правила для украинцев / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Украинцы в Польше со статусом PESEL UKR должны обновить данные
  • Требование касается тех, кто оформлял PESEL без загранпаспорта
  • Крайний срок — 31 августа 2026 года

Гражданам Украины, которые находятся в Польше и получили номер PESEL со статусом UKR без предъявления загранпаспорта, должны обновить персональные данные. Это требование обновленного польского законодательства следует выполнить до 31 августа 2026 года. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Если номер PESEL со статусом UKR был оформлен без предъявления паспорта, то необходимо подтвердить личность.

"Подтверждение личности является ключевым условием для сохранения вашего статуса и доступа к основополагающим услугам в Польше", — подчеркнул чиновник.

Если своевременно не выполнить условие, это может привести к:

  • потере статуса UKR;
  • изменению статуса в реестре (например, NUE);
  • потере законного основания для пребывания и работы в Польше.

Если изменились любые данные (например, новый паспорт, смена фамилии или другие персональные данные), их также необходимо обновить в реестре PESEL. Это критически важно при подаче заявления на карту CUKR.

Таким образом, гражданам следует обратиться в управление гмины или города и предъявить действующий паспорт, а при необходимости сдать отпечатки пальцев.

Орган самостоятельно обновит данные в реестре. Проверить актуальность данных можно через персональный кабинет на сайте gov.pl с помощью доверенного профиля.

Что такое номер PESEL

Номер PESEL – уникальная комбинация из одиннадцати цифр. Ее присваивают в Польше каждому гражданину при рождении. Номер не изменяется в течение жизни и вносится в единую базу, к которой есть доступ у государственных организаций.

Цифры в личном номере гражданина Польши стоят в определенной последовательности и выглядит следующим образом.

Например, 920209PPP6K, где:

  • 920209 – дата рождения: 9 февраля 1992 года;
  • PPP – рандомная комбинация цифр, которая исключает повторения;
  • определение пола. Если цифра на конце четная – женский, нечетная – мужской;
  • итоговая контрольная цифра, которая используется для проверки номера при подставлении всех цифр в определенную формулу.

Людям, которые планируют остановиться в Польше больше, чем на три месяца, рекомендуется подать заявку на получение номера.

PESEL позволит легально зарабатывать в стране и значительно упростит многие финансовые и бытовые операции в повседной жизни.

Как писал Главред, президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который постепенно отменяет спецрежим для украинских беженцев и переводит их в единую систему временной защиты. Новые правила меняют условия пребывания, социальную поддержку и доступ к услугам, в частности ограничивают выплаты и медицинскую помощь для взрослых.

ТОП-4 главные причины депортации украинцев из стран ЕС
Правительство Чехии хочет ограничить предоставление временной защиты украинским беженцам. Этот статус может больше не распространяться на мужчин трудоспособного возраста и людей, прибывающих из западных регионов Украины.

Ирландское правительство приняло решение автоматически продлить иммиграционные разрешения для украинцев, находящихся в стране под временной защитой. Новый срок действия документов - до 4 марта 2027 года.

Министерство внутренней безопасности США вводит новый обязательный иммиграционный сбор в размере 1000 долларов для лиц, которым предоставляют или продлевают гуманитарное разрешение на пребывание в США. Новые правила начали действовать с 16 октября 2025 года.

О персоне: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года, Волноваха, Донецкая область) — украинский юрист и политик.

В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

12:53Украина
Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

12:51Война
США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

12:00Интервью
